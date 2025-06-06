В ночь на 6 июня враг совершил массированную атаку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Россия изменила тактику применения "Шахедов"

За последние недели Россия усилила нападения на различные регионы, несколько изменила тактику применения "Шахедов". Об этом мы тоже неоднократно говорили в эфире,

– сказал Игнат.

По его словам, во время массированного обстрела в ночь на 6 июня были зафиксированы как попадания, так и серьезные повреждения, однако украинская ПВО продемонстрировала высокую эффективность.

"Есть сбитые баллистические ракеты, некоторые не достигли целей. Сбито подавляющее большинство крылатых ракет противника. И по дронам тоже есть 169 локационно-потерянных, а также 199 сбитых ударных БпЛА врага", – отметил Игнат.

Он подчеркнул, что Украина использует все доступные ресурсы для противодействия воздушным угрозам, а западные истребители показывают себя как мощный инструмент перехвата.

На вопрос о вероятности новых массированных ударов со стороны России в ближайшее время, Игнат ответил, что учитывая постоянные нарушения агрессором международного права, украинцы должны быть готовыми к любому развитию событий.

"Нам приходится ждать от России чего угодно ежедневно. Поэтому о том, что может произойти, о прогнозировании, наши определенные службы, разведка, которые возможно будут сообщать о потенциальных угрозах. Наше дело – готовиться", – отметил он.

Напомним, силами ПВО этой ночью обезврежено 406 средств воздушного нападения противника по всей территории страны.