Бум уклонистов

Кроме того, МВД страны намерено изменить процедуру выдачи документов о временном или постоянном проживании для иностранцев и лиц без гражданства.

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Между тем Грузия, 14 лет назад пострадавшая от российской военной интервенции, открыла границу для прохода своих же оккупантов, которые сейчас убегают от мобилизации на российско-украинскую войну.

Ну а российские пограничники начали отказывать россиянам в выезде за границу, чтобы остановить массовый побег тех, кто еще вчера радовался войне в Украине, наблюдая за ней через экран телевизора.

"Русский мир" несет проблемы

Безусловно, беженцы из страны-оккупанта стали источником дестабилизации ситуации в странах Закавказья и Центральной Азии. Ведь большинство из них не знают и даже не желают знать местные языки, обычаи и уклада. Вдобавок ко всему, они часто проявляют агрессию и не имеют даже малейшего плана жизни в чужой стране.

На фоне всего этого в местах массового "паломничества" россиян стремительно подскочили цены на аренду жилья, и это сразу почувствовали местные жители, особенно студенты. Еще одна проблема, которую привезли с собой беглецы от мобилизации, – это высокая конкуренция на рынке труда, которая может спровоцировать бум безработицы среди местного населения. Кроме того, опасным бонусом "русского мира" на выезде являются межнациональные столкновения и скачок преступности.

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Оккупанты – не беженцы

Не стоит забывать еще и о таком важном факторе: несмотря на то, что россияне убегают от мобилизации, они будут распространять имперскую идеологию "русского мира" и символику "Z", которая означает поддержку военных действий в Украине.

Для всех стран, которые сейчас принимают россиян, аткуальная единственная аксиома: россияне бегут не от военных действий, а от мобилизации, их не следует считать беженцами. россияне, пытающиеся уклоняться от мобилизации, должны не бежать из россии, а пытаться противостоять российским властям, которые тянут страну в пропасть.

Развал ОДКБ очевиден. Никто не будет воевать за россию против Украины из стран-членов ОДКБ. Даже россияне не хотят воевать за россию.

По данным Министерства труда Казахстана, по состоянию на 26 сентября с начала этого года из россии в Казахстан уже въехали более 260 тысяч человек. Для сравнения – в 2019 году в Казахстан из рф прибыли 30 тысяч человек, в 2020 году – 33 тысячи, а в 2021 году – почти 32 тысячи.

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