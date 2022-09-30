Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. За його словами, Путін зробив надто гучні заяви, а тепер намагається все відмотати.

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"Це момент торгу або Путін уже відступив"

Давидюк зауважив, що вночі у Росії з'явилися "документи" про "визнання незалежності" Херсонської та Запорізької областей.

Але ж Путін бравадно всім казав, що приєднає до території Росії. Тобто це або момент торгу, або він уже відступив,

– сказав політолог.

Адже, нагадав він, Путін обіцяв ядерною зброєю захищати території цих областей, щойно хтось стрельне. Коли ж Україні передали ще 18 HIMARS, а наші воїни суперхоробро пішли на Лиман, влаштовуючи там для росіян котел. То глава Кремля зрозумів, що може не втримати цього рішення.

Тому що оголосити рішення легко, важливо його втримати. І він зрозумів, що може його не втримати,

– наголосив Давидюк.

За його словами, є момент переговорів із нами, із Західними партнерами. Також Путін, з огляду на протести в Дагестані, злякався, що мобілізація може закопати його в могилу і почав уже відступати в питанні призову.

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Чого намагається зробити Путін

Давидюк вважає, що насправді зараз відбувається демонстрація того, що Путін зробив надто гучні заяви, а тепер намагається їх відмотати. Він зрозумів, що Україну не злякати ні анексіями територій, ні ядерною зброєю, ні іранськими дронами, ні жодними іншими погрозами.

Тому він зараз десь намагається відмотати для того, щоб зайняти певну сторону, яка буде йому більш комфортна і за якої він не може так швидко "втратити своє обличчя", за яке він так переживає,

– сказав політолог.

Він зауважив, що сама зміна дат щодо оголошення про приєднання окупованих територій України до Росії є свідчить, що Кремль перебуває в переговорному процесі.

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