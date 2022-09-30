Президент России отметился гомофобными утверждениями во время прямого эфира своего "триумфа". Также он подчеркнул, что страны Запада "искажают веру и традиционные ценности", пишет 24 канал.

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Вдавливают в голову, что кроме "женщины" и "мужчины" есть еще какие-то гендеры: Путин о НАТО

Любимый нарратив пропаганды Кремля – "во всем виноват Запад". Во время своего выступления Путин в очередной раз начал убеждать, что Россия оберегает своих граждан от "плохого влияния" НАТО.

Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в России, вместо "мамы" и "папы" был "Отец №1", "Отец №2 ", "Отец №3 "? Вообще сошли с ума,

– пытается запугать Путин своих граждан.

В течение своего монолога диктатор оправдывал гомофобию понятием "традиционных ценностей". Идеи того, что существует более 2 гендеров, некоторые люди не верят в Бога, а отношения могут быть не только у гетеросексуалов – вообще приводят Путина к истерии.

Глава государства-агрессора считает, что НАТО с начальных классов школы навязывает детям "извращения", ведущие к деградации и вымиранию. Он уверяет, что ненормально "вдавливать" в головы людям, что кроме "женщины" и "мужчины" существуют еще какие-то гендеры.

Путин использует примитивную манипуляцию: "Вы же не хотите, чтобы в России так было", – задает вопрос, уже содержащий "правильный" ответ. Он убеждает, что "Россия – хорошая", а "Запад – плохой", а в конце успокаивает, что защитит и поддержит.

У нас другое – свое будущее,

– говорит Владимир Путин.

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Выступление Путина по поводу аннексии территорий: коротко о главном

Путин обратился к россиянам с новостью о "присоединении" Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей в состав России. Диктатор убежден, что теперь жители временно оккупированных областей Украины - "граждане России навсегда".

В своем нападении на Украину глава России винить Запад. По его словам, Украину нужно спасать не от России, совершающей террор и произвол, а от НАТО.

Путин считает, что газопроводы "Северного потока" взорвали "англосаксы". Также добавляет, что Штаты "фактически оккупировали Германию, Корею и Японию".

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