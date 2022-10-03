Российские дипломаты становятся персонами нон грата в странах ЕС из-за попыток присоединения Кремлем украинских территорий. Одной из первых на аннексию отреагировала Литва.

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Какие меры приняла Литва в отношении российского посла

Министерство иностранных дел Литвы осудило решение президента России от 30 сентября о незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины и протестует против него.

3 октября стало известно о том, что Литва вызвала в МИД представителя посольства государства-оккупанта Сергея Рябоконя. Российскому дипломату была вручена нота о запрете въезда на территорию Литвы. У временно поверенного есть пять дней, чтобы покинуть страну.

Как объясняет литовская сторона, решение было принято, потому что "последние действия и заявления Рябоконя несовместимы с его дипломатическим статусом". Дипломат нарушил Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, вмешавшись во внутренние дела страны, в которой находился.

Реакция других стран Европы на аннексию

Посла России в Германии Сергея Нечаева еще 2 октября вызвали в МИД. Таким образом правительство ФРГ отреагировало на эскалацию Россией войны с нашим государством и присоединение четырех регионов.

Не заставили себя ждать с реакцией также в:

Нидерландах

Италии

Польше

Бельгии

Великобритании

Швеции

Австрии

Финляндии

Швеция решительно осуждает действия России, являющиеся нарушением международного права, в частности Устава Организации Объединенных Наций. Сегодня мы сообщили об этом послу России,

– сообщили в МИД Швеции.

Кроме того, в ведомстве Нидерландов отметили, что в 21 веке нет места для "насильственного империализма".

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Напомним, послы Европейского Союза собрались 3 октября, чтобы обсудить новые санкции против России. Как сообщает журналист Рикард Джозвяк, ограничения будут касаться цен на нефть из государства-оккупанта.

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