Російські дипломати стають персонами нон грата в країнах ЄС через спроби приєднання Кремлем українських територій. Однією з перших на анексію відреагувала Литва.

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Яких заходів вжила Литва щодо російського посла

Міністерство закордонних справ Литви засудило рішення президента Росії від 30 вересня про незаконну анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України та протестує проти нього.

3 жовтня стало відомо про те, що Литва викликала в МЗС представника посольства держави-окупантки Сергія Рябоконя. Російському дипломату вручили ноту про заборону в'їзду на територію Литви. У тимчасово повіреного є п'ять днів, щоб залишити країну.

Як пояснює литовська сторона, рішення ухвалили, тому що "останні дії та заяви Рябоконя несумісні з його дипломатичним статусом". Дипломат порушив Віденську конвенцію про дипломатичні відносини, втрутившись у внутрішні справи країни, де перебував.

Реакція інших країн Європи на анексію

Посла Росії у Німеччині Сергія Нечаєва ще 2 жовтня викликали у МЗС. У такий спосіб уряд ФРН відреагував на ескалацію Росією війни з нашою державою та приєднання чотирьох регіонів.

Не забарились з реакцією також у:

Нідерландах,

Італії,

Польщі,

Бельгії,

Великій Британії,

Швеції,

Австрії,

Фінляндії.

Швеція рішуче засуджує дії Росії, які є порушенням міжнародного права, зокрема Статут Організації Об'єднаних Націй. Сьогодні (3 жовтня – 24 канал) ми повідомили про це послу Росії,

– повідомили у МЗС Швеції.

Окрім того, у відомстві Нідерландів наголосили на тому, що у 21 столітті немає місця для "насильницького імперіалізму".

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Нагадаємо, посли Європейського Союзу зібралися 3 жовтня, щоб обговорити нові санкції проти Росії. Як повідомляє журналіст Рікард Джозвяк, обмеження стосуватимуться цін на нафту з держави-окупантки.

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