Про це повідомив журналіст Рікард Джозвяк. До речі, у новому пакеті санкцій можуть обмежити ціни на нафту з Росії.

Важливо Чому 8 пакет санкцій проти Росії розчарує українців

Посли ЄС обговорять нові санкції

За попередньою інформацією, 3 жовтня посли ЄС обговорюватимуть новий санкційний пакет проти Росії. Переговори розпочнуться о 16:00.

Є шанс, що вони дадуть зелене світло сьогодні, але мета все ще полягає в тому, щоб це було зроблено до Празького саміту в четвер (6 жовтня – 24 канал) – зазначив Джозвяк.

Що входить до 8 пакету санкцій

ЄС фактично скасує заборону транспортування російських добрив, цементу та іншої продукції.

ЄС розгляне посилення тиску на енергетику Росії.

Євросоюз приєднається до пропозиції "Великої сімки" (G7) обмежити ціни на нафту з Росії.

Санкції проти Росії: останні новини

США готові оголосити нові санкції проти Росії. Обмеження включатимуть санкції щодо юридичних осіб та компаній за межами країни-агресорки, які підтримують псевдореферендуми.

Крім того, ЄС готує санкції проти організаторів псевдореферендумів. Обмеження планують ввести для тих, хто організовував "референдуми" в чотирьох регіонах України, які нині перебувають під окупацією.

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