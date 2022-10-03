Про це повідомив журналіст Рікард Джозвяк. До речі, у новому пакеті санкцій можуть обмежити ціни на нафту з Росії.

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Посли ЄС обговорять нові санкції

За попередньою інформацією, 3 жовтня посли ЄС обговорюватимуть новий санкційний пакет проти Росії. Переговори розпочнуться о 16:00.

Є шанс, що вони дадуть зелене світло сьогодні, але мета все ще полягає в тому, щоб це було зроблено до Празького саміту в четвер (6 жовтня – 24 канал) – зазначив Джозвяк.

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