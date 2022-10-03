Про це повідомив журналіст Рікард Джозвяк. До речі, у новому пакеті санкцій можуть обмежити ціни на нафту з Росії.
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Посли ЄС обговорять нові санкції
За попередньою інформацією, 3 жовтня посли ЄС обговорюватимуть новий санкційний пакет проти Росії. Переговори розпочнуться о 16:00.
Є шанс, що вони дадуть зелене світло сьогодні, але мета все ще полягає в тому, щоб це було зроблено до Празького саміту в четвер (6 жовтня – 24 канал) – зазначив Джозвяк.
Що входить до 8 пакету санкцій
- ЄС фактично скасує заборону транспортування російських добрив, цементу та іншої продукції.
- ЄС розгляне посилення тиску на енергетику Росії.
- Євросоюз приєднається до пропозиції "Великої сімки" (G7) обмежити ціни на нафту з Росії.
Санкції проти Росії: останні новини
- США готові оголосити нові санкції проти Росії. Обмеження включатимуть санкції щодо юридичних осіб та компаній за межами країни-агресорки, які підтримують псевдореферендуми.
- Крім того, ЄС готує санкції проти організаторів псевдореферендумів. Обмеження планують ввести для тих, хто організовував "референдуми" в чотирьох регіонах України, які нині перебувають під окупацією.
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