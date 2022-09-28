Втім, ЄС хоче пом'якшити деякі санкції проти країни-агресорки. Про це повідомили високопоставлені єврочиновники та дипломати.

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Що може опинитись під обмеженнями

Як стало відомо, ЄС фактично скасує заборону транспортування російських добрив, цементу та іншої продукції.

Це do ut des (з латинської "Я даю для того, щоб і ти дав" – 24 канал)

– пояснив таку пропозицію один із чиновників.

Також ЄС розгляне посилення тиску на енергетику росії. Країну-агресорку хочуть позбавити надприбутків від експорту нафти і газу, які виникли через глобальне зростання цін на енергоносії.

Окрім цього, у новому пакеті санкцій Євросоюз приєднається до пропозиції "Великої сімки" (G7) обмежити ціни на нафту з росії. У такий спосіб судноплавним та страховим компаніям заборонять транспортувати або страхувати російську нафту, якщо ціна, за якою вона продається, перевищує певний ліміт.

Згідно з джерелом, цією межею буде ціна, за якою російська нафта зараз продається в Азії. Тобто приблизно на 30% дешевше, ніж поточні ціни в Європі.

Також буде обговорено пропозицію щодо запровадження "динамічного обмеження" цін на газ. Це зачепить не лише російське паливо, а й увесь газ, який імпортує Євросоюз.

До речі, Кіпр, Мальта та Греція заробляють на транспортуванні російської нафти, тому вони виступають проти санкцій. Урядовці зазначили, що у разі введення нових обмежень цим країнам буде запропоновано компенсацію.

Санкції проти росії: останні новини

США запровадять нові санкції проти росії у відповідь на проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях.

А японський уряд заборонив експортувати до росії товари, які пов'язані з хімічною зброєю. Так, Японія додала до санкційного списку 21 російську організацію.

ЄС готує санкції. Їх планують накласти на тих, хто організовував псевдореферендуми в чотирьох регіонах України.

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