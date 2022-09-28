Впрочем, ЕС хочет смягчить некоторые санкции против страны-агрессора. Об этом сообщили высокопоставленные еврочиновники и дипломаты.

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Что может оказаться под ограничениями

Как стало известно, ЕС фактически отменит запрет на транспортировку российских удобрений, цемента и другой продукции.

Это do ut des (с латинского "Я даю для того, чтобы и ты дал" – 24 канал),

– объяснил такое предложение один из чиновников.

Также ЕС рассмотрит усиление давления на энергетику россии. Страну-агрессора хотят лишить сверхприбылей от экспорта нефти и газа, которые возникли из-за глобального роста цен на энергоносители.

Кроме этого, в новом пакете санкций Евросоюз присоединится к предложению "Большой семерки" (G7) ограничить цены на нефть из россии. Таким образом, судоходным и страховым компаниям запретят транспортировать или страховать российскую нефть, если цена, по которой она продается, превышает определенный лимит.

Согласно источнику, этим пределом будет цена, по которой российская нефть сейчас продается в Азии. То есть примерно на 30% дешевле текущих цен в Европе.

Также будет обсуждено предложение о введении "динамического ограничения" цен на газ. Это затронет не только российское топливо, но и весь импортируемый Евросоюз газ.

Кстати, Кипр, Мальта и Греция зарабатывают на транспортировке российской нефти, поэтому они выступают против санкций. Чиновники отметили, что в случае введения новых ограничений этим странам будет предложена компенсация.

Санкции против россии: последние новости

США введут новые санкции против россии в ответ на проведение так называемых "референдумов" на оккупированных территориях.

А японское правительство запретило экспортировать в россию товары, связанные с химическим оружием. Так, Япония добавила в санкционный список 21 российскую организацию.

ЕС готовит санкции. Их планируют наложить на тех, кто организовывал псевдореферендумы в четырех регионах Украины.

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