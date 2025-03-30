Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Unilad Tech.

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​Який вигляд має авто з картону

Для виготовлення свого автомобіля Ахмад використав картон та знайдений металобрухт. Після двох років роботи він зібрав функціональну репліку Lamborghini Egoista, яка здатна розвивати швидкість до 40 кілометрів на годину завдяки двигуну від мопеда.

Ахмад поділився процесом створення та демонстрацією свого автомобіля у тіктоці, де його відео набрали мільйони переглядів і привернули увагу міжнародної спільноти. ​

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Довідка. Lamborghini Egoista – це унікальний концепт-кар, створений італійським автоконцерном Lamborghini у 2013 році на честь 50-річчя компанії. Автомобіль має футуристичний вигляд, натхненний бойовими винищувачами. Його корпус створений з використанням карбонових і алюмінієвих панелей, що робить його надзвичайно легким.

Люди у коментарях були приємно вражені побаченим. Ось, які коментарі вони залишали:

"Lamborghini Aventador SVJ зроблена гарно. Хороша робота, брат".

"Сміливість – це те, з чого починав Ілон Маск".

"Цей хлопець справді талановитий! Давайте підтримаємо його".

Раніше 12-річний хлопець зібрав ядерний реактор у себе в кімнаті. Юний винахідник інвестував близько 10 тисяч доларів у створення лабораторії з придбаними на eBay компонентами та досяг повноцінної реакції синтезу після року роботи.