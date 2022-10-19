Ілон Маск заявив у вівторок, 18 жовтня, що послуги SpaceX Starlink не отримали жодного фінансування від Міністерства оборони США, через день після того, як було сказано, що Пентагон розглядає можливість оплати супутникову мережу Starlink в Україні.

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У США роздумують над можливістю оплати Starlink в Україні

SpaceX витрачає майже 20 мільйонів доларів щомісяця на підтримку супутникових послуг в Україні. Компанія витратила близько 80 мільйонів доларів на встановлення та підтримку там Starlink.

SpaceX втрачає приблизно 20 мільйонів доларів на місяць через неоплачені послуги та витрати, пов’язані із заходами безпеки для захисту від кібервійни, але ми продовжуватимемо це робити (зітхає),

– написав Маск у мережі.

Він також наголосив, що Міністерство оборони США не фінансує послуги супутникового інтернету Starlink в Україні. Однак декілька інших країн, організацій і окремих осіб платять за приблизно 11 тисяч із 25 тисяч терміналів.

У ЗМІ також повідомляють, що Пентагон все ж таки розмірковує над можливістю оплати Starlink в Україні.

Маск погодився продовжити фінансувати Starlink в Україні

Нещодавно Ілон Маск відзначився обурливими заявами, він запропонував "формулу миру", яка лише обурила українців.

Потім компанія Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування надання супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць.

У компанії мільярдера зазначили, що фінансування коштуватиме понад 120 мільйонів до кінця року і може обходитися у близько 400 мільйонів доларів упродовж наступних 12 місяців.

Згодом Ілон Маск заявив, що все ж таки продовжить фінансувати Starlink в Україні. Він дорікнув, що інші компанії продовжують заробляти, а його компанія буде надавати гроші Україні.

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