Про це 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Антонюк. Він також зазначив, що радить не рефлексувати на думки Ілона Маска і насправді більшість у США, так і робить.
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Він каже, що нехай Маск продовжує надавати нам супутниковий зв’язок – ми за це вдячні, а все решта – внутрішня робота США. "Його б мали запросити на бесіду і пояснити, що таке Крим і територіальна цілісність держав", – додав політолог.
Детальніше про дивну поведінку Маска: дивіться відео
За його словами, Ілон Маск не є дотичним до уряду, не є сенатором і в принципі не знає про дії Пентагону – нехай займається тим, що у нього виходить найкраще.
Скандальні твіти Ілона Маска
Нещодавно Ілон Маск відзначився обурливими заявами, запропонувавши "формулу миру", яка зовсім не підійшла українцям. Це викликало бурхливу реакцію й у звичайних користувачів мережі, і у політиків України та світу. Вони пропонували йому значно логічніші варіанти досягнення миру.
Маск пропонував Україні віддати свої території
- В Офісі Президента України одразу ж відреагували на "формулу миру" від Маска. Глава ОП Андрій Єрмак закликав українців направити свою енергію не на цей допис, а на донати для ЗСУ. У відповідь на заяву Маска українці назбирали 63 100 доларів на підручник з історії України для Маска.
- Політолог Ян Бреммер наполягає, що Ілон Маск таки спілкувався з Владіміром Путіним перед скандальними публікаціями у твіттері про Україну. Раніше мільярдер та засновник компаній SpaceX і Tesla це рішуче спростував.
- Також стало відомо, що Маск перебуває під федеральним розслідуванням США. Справа стосується компанії Twitter, яку багатій збирався придбати за 44 мільярди доларів, проте зірвав угоду.
- Компанія SpaceX Ілона Маска спочатку відмовилася фінансувати Starlink для України. Водночас не варто пов'язувати таке рішення зі скандальними заявами мільярдера щодо війни Росії проти України. Зрештою, Маск все-таки вирішив продовжити фінансування Starlink для України.
- Нещодавно Маск заявив, що Росія активно намагається "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, що працює на українському фронті.
- Згодом Ілон Маск продовжив писати дивні твіти. Зокрема, він заявив, що Росія може знищити США та Європу менше ніж за 30 хвилин, якщо застосує ядерну зброю й навпаки.