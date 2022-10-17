Про це 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Антонюк. Він також зазначив, що радить не рефлексувати на думки Ілона Маска і насправді більшість у США, так і робить.

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Він каже, що нехай Маск продовжує надавати нам супутниковий зв’язок – ми за це вдячні, а все решта – внутрішня робота США. "Його б мали запросити на бесіду і пояснити, що таке Крим і територіальна цілісність держав", – додав політолог.

Детальніше про дивну поведінку Маска: дивіться відео



За його словами, Ілон Маск не є дотичним до уряду, не є сенатором і в принципі не знає про дії Пентагону – нехай займається тим, що у нього виходить найкраще.

Скандальні твіти Ілона Маска

Нещодавно Ілон Маск відзначився обурливими заявами, запропонувавши "формулу миру", яка зовсім не підійшла українцям. Це викликало бурхливу реакцію й у звичайних користувачів мережі, і у політиків України та світу. Вони пропонували йому значно логічніші варіанти досягнення миру.

Маск пропонував Україні віддати свої території