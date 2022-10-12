Однак Бреммер, який раніше і поширив інформацію про розмову Маска з Путіним, не хоче, аби його вважали брехуном. А відтак наполягає, що така розмова дійсно була.

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Чи говорив Маск з Путіним: позиція сторін

Політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ян Бреммер підкреслив, що сам Ілон Маск розповів йому про розмову з Владіміром Путіним про Україну. Маск нібито також розповів, що таке червоні лінії Кремля.

Я пишу свій щотижневий інформаційний бюлетень про геополітику протягом 24 років. Я пишу чесно без страху чи прихильності, і оновлення цього тижня нічим не відрізнялося. Я давно захоплювався Маском як унікальним підприємцем, який змінив світ, про що я публічно заявив. Але він не є експертом з геополітики,

– наголосив Бреммер.

Натомість сам Ілон Маск поспішив виправдатися і зазначив, що інформація про його розмову з російським диктатором не відповідає дійсності.

"Я спілкувався з Путіним лише один раз, і це було близько 18 місяців тому. Темою був космос", – заявив він.

Що цьому передувало

Напередодні Ян Бреммер заявив, що глава SpaceX і Tesla Ілон Маск перед тим, як оскандалитися у твітері своїми дописами про Україну, розмовляв з російським диктатором Владіміром Путіним. Бреммер повідомив, що дізнався про це від самого Маска. За його словами, бізнесмен сказав йому, що Путін "готовий до переговорів", але лише за умови, що:

країна-агресор збереже контроль над окупованим Кримом,

Україна назавжди стане нейтральною державою і "визнає" спроби незаконної анексії українських Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Також Путін нібито сказав Маску, що планує досягти цілей, "попри все". Російський диктатор не виключає можливості завдання ядерного удару, якщо Україна увійде в Крим. Натомість Маск сказав йому, що "треба зробити все можливе, щоб не допустити цього результату".

Зверніть увагу! Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі також прокоментував ймовірну розмову Маска з Путіним. Він наголосив, що глава SpaceX і Tesla не представляв уряд Сполучених Штатів у цих розмовах.

Після нібито цієї розмови Маск і опублікував скандальний твіт про Україну, в якому вигадав "формулу миру" для України. У ній пропонувалося:

"Провести вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія має піти, якщо на це буде воля народу".

"Крим формально є частиною Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)".

"Водопостачання в Криму забезпечено".

"Україна залишається нейтральною".

В Офісі Президента України одразу ж відреагували на "формулу миру" від Маска. Глава ОП Андрій Єрмак закликав українців направити свою енергію не на цей допис, а на донати для ЗСУ. У відповідь на заяву Маска українці назбирали 63 100 доларів на підручник з історії України для Маска.

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