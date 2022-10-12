Однако Бреммер, ранее и распространивший информацию о разговоре Маска с Путиным, не хочет, чтобы его считали лжецом. Следовательно настаивает, что такой разговор действительно был.

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Говорил ли Маск с Путиным: позиция сторон

Политолог и основатель консалтинговой компании Eurasia Group Ян Бреммер подчеркнул, что сам Илон Маск рассказал ему о разговоре с Владимиром Путиным об Украине. Маск якобы также рассказал, что такое красные линии Кремля.

Я пишу свой еженедельный информационный бюллетень о геополитике в течение 24 лет. Я пишу честно без страха или привязанности, и обновление этой недели ничем не отличалось. Я давно увлекался Маском как уникальным предпринимателем, изменившим мир, о чем я публично заявил. Но он не является экспертом по геополитике,

– подчеркнул Бреммер.

Сам Илон Маск поспешил оправдаться и отметил, что информация о его разговоре с российским диктатором не соответствует действительности.

"Я общался с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос", – заявил он.

Что этому предшествовало

Накануне Ян Бреммер заявил, что глава SpaceX и Tesla Илон Маск перед тем, как оскандалиться в твиттере своими сообщениями об Украине, разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным. Бреммер сообщил, что узнал это от самого Маска. По его словам, бизнесмен сказал ему, что Путин "готов к переговорам", но только при условии, что:

страна-агрессор сохранит контроль над оккупированным Крымом,

Украина навсегда станет нейтральным государством и "признает" попытки незаконной аннексии украинских Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Также Путин якобы сказал Маску, что планирует достичь целей, "невзирая на все". Российский диктатор не исключает возможности нанесения ядерного удара, если Украина войдет в Крым. Маск сказал ему, что "надо сделать все возможное, чтобы не допустить этого результата".

Обратите внимание! Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также прокомментировал вероятный разговор Маска с Путиным. Он подчеркнул, что глава SpaceX и Tesla не представляла правительство Соединенных Штатов в этих разговорах.

После якобы этого разговора Маск и опубликовал скандальный твит об Украине, в котором придумал "формулу мира" для Украины. В ней предлагалось:

"Провести выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН. Россия должна уйти, если на это будет воля народа".

"Крым формально является частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)".

"Водоснабжение в Крыму обеспечено".

"Украина остается нейтральной".

В Офисе Президента Украины сразу отреагировали на "формулу мира" от Маска. Глава ОП Андрей Ермак призвал украинцев направить свою энергию не на это сообщение, а на донаты для ВСУ. В ответ на заявление Маска украинцы собрали 63 100 долларов на учебник по истории Украины для Маска.

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