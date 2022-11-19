Ріші Сунак зустрівся з Володимиром Зеленським. Глава держави зустрів британського прем'єра в Маріїнському палаці.

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Про що говорили Сунак та Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Велика Британія з перших днів повномасштабного вторгнення є потужним союзником України. Після прибуття Ріші Сунака, політики вже встигли обговорити питання, які є важливими для обох країн та для глобальної безпеки.

Із перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками. Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів,

– підкреслив Зеленський.

Ріші Сунак прибув до Києва: дивіться відео

Зверніть увагу! Востаннє прем'єр-міністр Великої Британії був у Києві 24 серпня. Тодішній прем'єр Борис Джонсон прибув до України на День Незалежності. Його наступниця Ліз Трасс за свій короткий термін керівництва урядом Великої Британії не встигла відвідати Україну. Ріші Сунак після свого призначення у першій розмові з Володимиром Зеленським обіцяв відвідати Київ.