Свою заяву прем'єр-міністр Британії зробив під час виступ на саміті СОР27 у Єгипті, пише 24 канал. Сунак сказав, що Росію не можна виключити із країн G20 попри заклики деяких західних політиків.

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Росію не можуть виключити з "Групи двадцяти", як з G7

G20 ширша група країн, яка працює за принципом консенсусу. Таким чином, неможливо виключити Росію з цієї групи таким же способом, як із G7,

– заявив він.

Крім того, лідер Британії заявив, що Лондон тісно працює з партнерами по G20, щоб передати сигнал про те, що загрози застосування ядерної зброї неприпустимі.

Зверніть увагу. Росія не бере участі в зустрічах "Групи семи" після анексії українського Криму у 2014 році. До G7 входять США, Канада, Франція, Італія, Німеччина, Японія, Британія та Європейський Союз.

Раніше Сунак закликав виключити Росію з G20

Сунак, виступаючи на закритому засіданні G20 на Балі, розкритикував відсутність на саміті кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Також він заявив, що російська армія повинна піти з України та припинити варварську війну проти нашої держави.

Хоча наприкінці літа Сунак виступав за те, щоб Путіна виключили з G20. Таку заяву він зробив ще до того, як став прем'єром Британії.

Сунак закликав країни G20 відправити Путіну чіткий сигнал про те, що у нього немає місця за столом переговорів до тих пір, поки він не припинить свою незаконну війну в Україні.

Канада виступає за те, щоб Росію прогнали з G20

Віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд заявила, що її країна виступає за виключення Росії з Міжнародного валютного фонду та G-20. Вона наголошувала, що війною проти України Росія створює загрозу світовій економіці.

Однак Фріланд визнала, що Канада не може вплинути на членство Росії у МВФ чи G20. Варто зазначити, що відповідну позицію вона також озвучувала у квітні.

Росія була представлена на саміт G20 главою МЗС Сєргєєм Лавровим, який потрапив на Балі в лікарню. Ймовірно, під дією невідомих препаратів Лавров наговорив нісенітниць про те, що буцімто Україна не хоче мирних переговорів.

Згодом Лавров ганебно втік з G20, оскільки в цей час Росія масовано обстрілювала Україну. Окупанти виступили близько 100 ракет.

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