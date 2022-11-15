Сунак відповів, що він сказав би Путіну, якби кремлівський диктатор приїхав на саміт G20. За його словами, війна Росії має руйнівний вплив на людей у всьому світі.

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Сунак заявив, що російська армія повинна піти з України

"Сьогодні вранці ми побачили міжнародне засудження війни Росії в Україні, при міністрі закордонних справ Росії, який там сидів, ми підкреслили як незаконний і варварський характер війни Росії, так і руйнівний вплив, який вона робить на людей у ​​всьому світі через високі ціни на енергоносії та продукти харчування", – сказав Сунак.

Він зазначив, що Британія зобов'язана працювати із союзниками по G20, "щоб виправити світову економіку, приборкати інфляцію і зберегти міжнародний порядок".

Як інформує Sky News, Сунак заявив, що російська армія повинна піти з України та припинити варварську війну проти нашої держави.

Як Сунак розкритикував Путіна

Повідомляється, що Сунак, виступаючи на закритому засіданні, розкритикував відсутність на саміті Путіна. Хоча наприкінці літа Сунак виступав за те, щоб Путіна виключили з G20.

Примітно, що Путін не відчував можливості приєднатися до нас тут. Можливо, якби він це зробив, ми б продовжили розбиратися,

– сказав він.

Ріші Сунак висловив підтримку Україні як союзнику в протистоянні агресії Росії, інформує Reuters.

"Дії Росії піддають ризику всіх нас. У той час, як ми надаємо українському народові необхідну підтримку, ми також використовуємо великий і глибокий досвід Великої Британії, щоби захистити себе та наших союзників", – заявив він.

Що відомо про саміт G20

У вівторок, 15 листопада, на Балі стартував саміт G20, на якому в режимі онлайн виступив президент Володимир Зеленський. Український лідер оголосив умови миру. Пропозиції України щодо миру включають виведення російських військ і припинення бойових дій.

У відповідь глава дипломатії Росії Сєргєй Лавров, який поїхав на саміт G20, заявив, що буцімто Україна зриває мирні переговори. Він поскаржився, що риторика Зеленського була "русофобська, агресивна".

Саміт відкрив президент Індонезії Джоко Відодо, який закликав "зупинити війну". Лідери країни "Великої двадцятки" погодять проєкт комюніке про відмову від "епохи війни".

У кулуарах саміту G20 президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Макрон заявив, що треба об'єднати зусилля навколо України. Пізніше у вступному слові лідер Китаю не згадував Україну напряму.

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