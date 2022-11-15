Відодо не уточнив про яку саме війну мовиться, пише 24 канал. Сказав тільки, що під час неї світу буде важко рухатися вперед. Очевидно, мовилось про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Зауважте Зеленський на саміті G20 назвав умови припинення війни, – The Guardian

Що вже заявили на саміті

На думку президента Індонезії, бути відповідальним – означає створювати ситуації не з нульовою сумою, бути відповідальним – це покласти край війні.

Якщо війна не закінчиться, світу буде важко рухатися вперед,

– цитує слова президента Індонезії Reuters.

Окрім того, Financial Times повідомило, що лідери країни "Великої двадцятки" погодять проєкт комюніке про відмову від "епохи війни". Посилаючись на документ, видання зауважує, що в комюніке:

є заклики не допустити "епохи війни";

мовиться про те, що застосування чи загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими;

більшість країн G20 засуджують війну Росії в Україні.

Застосування чи загроза застосування ядерної зброї неприпустимі. Мирне вирішення конфліктів, зусилля щодо врегулювання криз, а також дипломатія та діалог мають життєво важливе значення. Нинішня епоха не повинна бути "епохою війни",

– мовиться в повідомленні.

Окрім того, ще 14 листопада ЗМІ написали, що дипломати країн G20 нарешті узгодили проєкт спільної заяви саміту. Процес затягнувся через Росію та розбіжності щодо жорсткості критики у бік країни-окупантки.

Однак, за даними преси, у спільній заяві буде написано про засудження війни і Росія її схвалить, хоч і продовжує говорити нісенітниці про нібито "спецоперацію".

Зауважте Зеленський виступив на саміті G20: головні тези

Саміт G20 в Індонезії: важливе

Саміт країн "Великої двадцятки" відбудеться 15 – 16 листопада на острові Балі в Індонезії.

Перед цим, 14 листопада, Президент США Джо Байден зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. На Балі лідери говорили й про Україну.

Речник Міністерства закордонних Справ Олег Ніколенко розповів, що українську делегацію очолює Президент України, який бере участь в саміті онлайн. А на Балі фізично присутній посол України в Індонезії Василь Гамянін – він представляє там нашу делегацію де-факто.

Від Росії поїхав Сєргєй Лавров, який навіть потрапив у лікарню на Балі, хоч сам це спростував. Через нього, за даними The Guardian, лідери країн "Великої двадцятки" не робитимуть спільне фото.

Цікаво Україна проситиме виключити Росію з G20: політолог пояснив, якого результату очікувати

Дивіться також – Зеленський потужно виступив на саміті G20: відео