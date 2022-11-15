Зеленський на саміті назвав умови припинення війни. Також він попросив скликати міжнародну спільноту "зацементувати ключовий елемент післявоєнної архітектури безпеки" та запобігти повторенню "російської агресії".

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Зеленський назвав умови припинення війни

Ми не дозволимо Росії чекати та нарощувати свої сили… Я переконаний, що зараз настав час, коли війну Росії потрібно і можна зупинити,

– сказав Зеленський.

За його словами, війна може закінчитись, якщо Росія відведе війська за кордони 1991 року та виплатить компенсацію за завдану шкоду.

Президент зазначив, що "Мінська-3" не буде. Це означає, що Україна не збирається йти на поступки Росії.

Зеленський вважає, що Росія має підтвердити територіальну цілісність України, вивести свої війська з території України та виплатити компенсацію за завдані збитки.

"Коли всі антивоєнні заходи будуть виконані, сторони мають підписати документ про закінчення війни", – підкреслив Зеленський.

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