Зеленський на саміті назвав умови припинення війни. Також він попросив скликати міжнародну спільноту "зацементувати ключовий елемент післявоєнної архітектури безпеки" та запобігти повторенню "російської агресії".
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Зеленський назвав умови припинення війни
Ми не дозволимо Росії чекати та нарощувати свої сили… Я переконаний, що зараз настав час, коли війну Росії потрібно і можна зупинити,
– сказав Зеленський.
За його словами, війна може закінчитись, якщо Росія відведе війська за кордони 1991 року та виплатить компенсацію за завдану шкоду.
Президент зазначив, що "Мінська-3" не буде. Це означає, що Україна не збирається йти на поступки Росії.
Зеленський вважає, що Росія має підтвердити територіальну цілісність України, вивести свої війська з території України та виплатити компенсацію за завдані збитки.
"Коли всі антивоєнні заходи будуть виконані, сторони мають підписати документ про закінчення війни", – підкреслив Зеленський.
Саміт G20: останні новини
- До 16 листопада триватиме сімнадцята зустріч глав держав G20 та держав-партнерів.
- Раніше дипломати країн G20 узгодили проєкт спільної заяви саміту. Процес затягнувся через Росію та розбіжності щодо жорсткості критики у бік країни-окупантки.
- 14 листопада президент США Джо Байден прибув на саміт G20 на Балі. Там він відзначив мужність та рішучість українського народу.
- Також Джо Байден поділився своїми думками щодо звільнення Херсона та того, як триватиме війна.
- Лідери Китаю та Сполучених Штатів Америки зустрілися у рамках саміту країн Великої двадцятки. Сі Цзіньпін та Джозеф Байден обговорили питання співпраці.
- Як стало відомо, українську делегацію очолює Президент України, який бере участь у саміті онлайн. На Балі фізично присутній посол України в Індонезії (Василь Гамянін – 24 канал), який представляє там нашу делегацію де-факто.
- До речі, російський диктатор Владімір Путін відмовився від участі на саміті G20. У Кремлі хочуть захистити його від потенційної напруженості на високому рівні, яку викликало розв'язання війни в Україні.
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