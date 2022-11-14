За словами міністра, країнам потрібно продовжувати знижувати залежність від російських енергоносіїв та виробляти більше продовольства. До речі, напередодні Cунак пообіцяв бути жорстким до Росії на саміті G20.

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Продовження підтримки тим, кому вона найбільше потрібна зимою. За словами Сунака, Велика Британія продовжує допомагати Україні, своїм громадянам у плані рахунків за електроенергію, а також вживає заходів щодо запобігання голоду у світі.

Країни, які мають можливість, мають виробляти більше продовольства та вивільняти запаси. Так, Сунак звинуватив Росію у використанні продовольства як зброю та підтримав зусилля ООН щодо продовження зернової угоди.

Забезпечення безпеки ланцюжків постачання та швидка відмова від енергозалежності від таких країн, як Росія.

Залишатися прихильними до просування вільних ринків і відкритої глобальної економіки.

Виявляти тих, хто використовує свої можливості, щоб створити кредитні пастки для країн, що розвиваються, а також зайнятися усуненням причин зростання інфляції.

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Раніше Ріші Сунак зателефонував своєму польському колезі та обговорив, як країни можуть "зміцнити" безпеку східного флангу НАТО. Сунак наголосив, що Велика Британія "уважно стежить за розвитком подій".

Також Сунак заявив, що Британія підтримує Польщу перед обличчям російської агресії.

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