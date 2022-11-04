Прем'єри країн заявили, що "залякування Путіна не спрацює". Відтак, посадовці домовились дати відсіч російському диктатору.

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Британія стежить за Білоруссю

Обговорюючи ситуацію в Білорусі, прем'єр-міністр сказав, що Великобританія уважно стежить за розвитком подій. Сунак заявив, що Британія підтримує Польщу перед обличчям російської агресії.

Зазначається, що в рамках стримування на східному фланзі, Британія збільшила можливості своїх військ та активізувала діяльність Об'єднаних експедиційних сил в Балтійському регіоні.

Загроза для Польщі з боку Білорусі: що відомо

Польща та країни Балтії звинуватили Білорусь і Росію в гібридній агресії з використанням штучно створеної міграційної кризи.

Відтак, влітку 2021 того ж року на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією і Польщею зібралися тисячі мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки. Усі вони намагалися потрапити до ЄС.

Будівництво стіни біля польсько-білоруського кордону завершили на початку жовтня 2022 року.

Крім того, Польща зводить бар'єр на кордоні з Калінінградською областю Росії. Там планують встановити одразу три ряди колючого дроту.

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