Польський патруль прикордонників помітив білоруських солдатів у районі, який охороняє пост у Дубіче Черкевне. Вони зазначили, що через цей підкоп, в неділю на територію Польщі з Білорусі намагалася незаконно потрапити 21 особа, в тому числі громадяни Марокко, Сенегалу та Індії.

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Паркан на кордоні між Польщею і Білоруссю

Наразі на кордоні з Білоруссю вже встановили 150 кілометрів огорожі. Але довжина п’ятиметрового паркану становитиме 186 кілометрів. Сам кордон між Польщею та Білоруссю становить майже 400 кілометрів. На металеві бар'єри витратили 50 тисяч тонн сталі. Загальна вартість конструкції, включаючи технічне обладнання, становитиме приблизно 1,6 мільярда злотих (майже 11 мільярдів гривень). Роботи мають завершити до 30 червня цього року.

Для чого Польща збудувала паркан

Минулого року Польща та країни Балтії звинуватили Білорусь і Росію в гібридній агресії з використанням штучно створених міграційних потоків на кордоні. Влітку 2021 року на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією і Польщею зібралися тисячі мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки.

Усі вони намагалися потрапити до Європейського Союзу. Тоді в деякі дні фіксували до 1500 спроб нелегально перетнути кордон. Після цього країни, які зазнали атаки були змушені ввести надзвичайний стан. До кордонів направили війська, щоб стримати біженців.

Наймасштабніша атака на кордоні сталася 16 листопада, тоді мігрантами, які намагалися незаконно потрапити в ЄС керував заступник керівника державного прикордонного комітету Білорусі Роман Подлінєв. Його особу ідентифікували за фотографіями з місця подій.

У Європейському Союзі вважають, що до такого вантажу за допомогою біженців вдався самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, щоб помститися за санкції які наклали на нього через встановлення диктатури в країні.

Дивіться відео про стіну на кордоні Польщі та Білорусі