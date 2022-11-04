Премьеры стран заявили, что "устрашение Путина не сработает". Следовательно, чиновники договорились дать отпор российскому диктатору.

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Великобритания следит за Беларусью

Обсуждая ситуацию в Белоруссии, премьер-министр сказал, что Великобритания внимательно следит за развитием событий. Сунак заявил, что Великобритания поддерживает Польшу перед лицом российской агрессии.

Отмечается, что в рамках сдерживания на восточном фланге Великобритания увеличила возможности своих войск и активизировала деятельность Объединенных экспедиционных сил в Балтийском регионе.

Угроза для Польши со стороны Белоруссии: что известно

Польша и страны Балтии обвинили Белоруссию и Россию в гибридной агрессии с использованием искусственно созданного миграционного кризиса.

Летом 2021 года на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей собрались тысячи мигрантов из стран Азии, Ближнего Востока и Африки. Все они пытались попасть в ЕС.

Строительство стены возле польско-белорусской границы было завершено в начале октября 2022 года.

Кроме того, Польша сводит барьер на границе с Калининградской областью России. Там планируют установить сразу три ряда колючей проволоки.

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