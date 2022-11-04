Премьеры стран заявили, что "устрашение Путина не сработает". Следовательно, чиновники договорились дать отпор российскому диктатору.

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Великобритания следит за Беларусью

Обсуждая ситуацию в Белоруссии, премьер-министр сказал, что Великобритания внимательно следит за развитием событий. Сунак заявил, что Великобритания поддерживает Польшу перед лицом российской агрессии.

Отмечается, что в рамках сдерживания на восточном фланге Великобритания увеличила возможности своих войск и активизировала деятельность Объединенных экспедиционных сил в Балтийском регионе.

Угроза для Польши со стороны Белоруссии: что известно

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