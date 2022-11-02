Заграждения возводят, чтобы усилить охрану на границе с Россией. Об этом сообщил глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак.

Читайте также Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью

"Мы хотим, чтобы граница была плотная"

Высокопоставленный чиновник отметил, что ранее заграждение возвели на границе с Беларусью. Учитывая этот опыт, установят три ряда колючей проволоки. В частности, 3 метра в ширину и 2,5 – в высоту.

Кроме того, поляки планируют установить устройства, позволяющие вести электронный контроль границы с Калининградской областью. "Мы хотим, чтобы граница (с Россией – 24 канал) была плотной", – подчеркнул Блищак.

Как Польша возводит забор на границе с Россией / Скриншот 24 канала

Министр обороны также отметил, что соответствующий забор уже спас Польшу от потока мигрантов, привезенных в Беларусь.

По моему глубокому убеждению, это был план, написанный в Кремле, целью которого было дестабилизировать Польшу, чтобы не допустить поддержки Украины. Сначала хотели дестабилизировать Польшу, потом напали на Украину,

– подчеркнул Блащак.

Интересно Белорусские военные пытались подкопать стену на границе с Польшей

Что известно о парке на границе с Беларусью

В конце октября 2021 года власти Польши сообщили о намерении возвести забор на границе с Беларусью.

Польша и страны Балтии обвинили Белоруссию и Россию в гибридной агрессии с использованием искусственно созданного миграционного кризиса.

Так, летом 2021 года на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей собрались тысячи мигрантов из стран Азии, Ближнего Востока и Африки. Все они пытались попасть в ЕС.

Строительство стены возле польско-белорусской границы было завершено в начале октября 2022 года.

Мариуш Блащак отметил, что оппозиция пыталась заставить пограничников, чтобы мигранты смогли нелегально уехать . Высокопоставленный чиновник надеется , что на этот раз обойдется без давления.

Вас может заинтересовать – Польша построила 140 км стены на границе с Беларусью