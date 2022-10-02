Об этом сообщил государственный секретарь канцелярии премьер-министра, заместитель министра координатора специальных служб Станислав Жарин.

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"Польша закончила строительство защитного барьера на границе с Беларусью. Нелегальный въезд в Польшу пока невозможен. Сегодня польская граница лучше всех защищена в Европе", – написал Жарин.

Что известно о стене на границе

По информации Радио Свобода, стоимость стены составляет 1,6 миллиарда злотых (примерно 30 миллионов евро). Речь идет о бетонной стене с колючей проволокой. Ее начали строить осенью 2021 года из-за потока нелегальных мигрантов из Беларуси в Польшу.

Бетонная стена на границе Польши и Беларуси / Фото Станислава Жарина

Граница Украины и Беларуси

В Беларуси на протяжении полномасштабной войны России против Украины не останавливаются военные учения. Военные развернули возле границ с Украиной 7 батальонно-тактических групп. Однако командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что нет усиления россиян на территории Беларуси.

"Уже около полугода продолжаются систематические учения, в которых вовлечены как их вооруженные силы, так и другие составляющие их сектора безопасности", – добавил Наев.

Обратите внимание – участие в войне Беларуси остается маловероятным: смотрите видео