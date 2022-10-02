Про це повідомив державний секретар канцелярії прем'єр-міністра, заступник міністра координатора спеціальних служб Станіслав Жарин.

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"Польща завершила будівництво захисного бар'єра на кордоні з Білоруссю. Нелегальний в'їзд до Польщі наразі неможливий. Сьогодні польський кордон є найкраще захищеним у Європі", – написав Жарин.

Що відомо про стіну на кордоні

За інформацією Радіо Свобода, вартість стіни становить 1,6 мільярда злотих (приблизно 30 мільйонів євро). Мовиться про бетонну стіну з колючим дротом. Її почали будувати восени 2021 року через потік нелегальних мігрантів з Білорусі до Польщі.

Бетонна стіна на кордоні Польщі й Білорусі / Фото Станіслава Жарина

Кордон України та Білорусі

У Білорусі впродовж повномасштабної війни Росії проти України не зупиняються військові навчання. Військові розгорнули біля кордонів з Україною 7 батальйонно-тактичних груп. Проте командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що немає посилення росіян на території Білорусі.

"Вже майже пів року тривають систематичні навчання, у яких залучені як їхні збройні сили, так і інші складові їхнього сектору безпеки", – додав Наєв.

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