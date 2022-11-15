Сунак ответил, что он сказал бы Путину, если бы кремлевский диктатор приехал на саммит G20. По его словам, война России оказывает разрушительное влияние на людей во всем мире.
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Сунак заявил, что российская армия должна уйти из Украины
"Сегодня утром мы увидели международное осуждение войны России в Украине, при сидевшем там министре иностранных дел России мы подчеркнули как незаконный и варварский характер войны России, так и разрушительное влияние, которое она оказывает на людей во всем мире из-за высоких цен на энергоносители и продукты питания", – сказал Сунак.
Он отметил, что Британия обязана работать с союзниками по G20, "чтобы исправить мировую экономику, обуздать инфляцию и сохранить международный порядок".
Как сообщает Sky News, Сунак заявил, что российская армия должна уйти из Украины и прекратить варварскую войну против нашего государства.
Как Сунак раскритиковал Путина
Сообщается, что Сунак, выступая на закрытом заседании, подверг критике отсутствие на саммите Путина. Хотя в конце лета Сунак выступал за то, чтобы Путина исключили из G20.
Примечательно, что Путин не чувствовал возможности присоединиться к нам здесь. Возможно, если бы он это сделал, мы бы продолжили разбираться,
– сказал он.
Риши Сунак выразил поддержку Украине как союзнику в противостоянии агрессии России, передает Reuters.
"Действия России подвергают риску всех нас. В то время как мы оказываем украинскому народу необходимую поддержку, мы также используем обширный и глубокий опыт Великобритании, чтобы защитить себя и наших союзников", – заявил он.
Что известно о саммите G20
- Во вторник, 15 ноября, на Бали стартовал саммит G20, на котором в режиме онлайн выступил президент Владимир Зеленский. Украинский лидер объявил условия мира. Предложения Украины по миру включают в себя вывод российских войск и прекращение боевых действий.
- В ответ поехавший на саммит G20 глава дипломатии России Сергей Лавров заявил, что Украина якобы срывает мирные переговоры. Он пожаловался, что риторика Зеленского была "русофобской, агрессивной".
- Саммит открыл президент Индонезии Джоко Видодо, призвавший "остановить войну". Лидеры страны "Большой двадцатки" согласуют проект коммюнике об отказе от "эпохи войны".
- В кулуарах саммита G20 президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Макрон заявил, что нужно объединить усилия вокруг Украины. Позже во вступительном слове лидер Китая не упоминал Украину напрямую.
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