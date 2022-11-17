Свое заявление премьер-министр Британии сделал во время выступления на саммите СОР27 в Египте, пишет 24 канал. Сунак сказал, что Россию нельзя исключить из стран G20, несмотря на призывы некоторых западных политиков.

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Россию не могут исключить из "Группы двадцати", как из G7

G20 – широкая группа стран, работающая по принципу консенсуса. Таким образом, невозможно исключить Россию из этой группы таким же способом, как из G7,

– заявил он.

Кроме того, лидер Британии заявил, что Лондон тесно работает с партнерами по G20, чтобы передать сигнал о том, что угрозы применения ядерного оружия недопустимы.

Обратите внимание. Россия не участвует во встречах "Группы семи" после аннексии украинского Крыма в 2014 году. В G7 входят США, Канада, Франция, Италия, Германия, Япония, Британия и Европейский Союз.

Ранее Сунак призвал исключить Россию из G20

Сунак, выступая на закрытом заседании G20 на Бали, раскритиковал отсутствие на саммите кремлевского диктатора Владимира Путина. Также он заявил, что российская армия должна уйти из Украины и прекратить варварскую войну против нашего государства.

Хотя в конце лета Сунак выступал за то, чтобы Путина исключили из G20. Такое заявление он сделал еще до того, как стал премьером Великобритании.

Сунак призвал страны G20 отправить Путину четкий сигнал о том, что у него нет места за столом переговоров, пока он не прекратит свою незаконную войну в Украине.

Канада выступает за то, чтобы Россию прогнали из G20

Вице-премьер Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна выступает за исключение России из Международного валютного фонда и G-20. Она отмечала, что войной против Украины Россия создает угрозу мировой экономике.

Однако Фриланд признала, что Канада не может повлиять на членство России в МВФ или G20. Следует отметить, что соответствующую позицию она также озвучивала в апреле.

Россия была представлена на саммите G20 главой МИД Сергеем Лавровым, попавшем на Бали в больницу. Вероятно, под действием неизвестных препаратов Лавров наговорил чепуху о том, что Украина не хочет мирных переговоров.

Впоследствии Лавров позорно скрылся с G20, поскольку в это время Россия массированно обстреливала Украину. Оккупанты выступили около 100 ракет.

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