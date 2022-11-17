По мнению директора программ практической политики Института политического образования Александра Солонтая, это очередной шаг в разделе "мы очень обеспокоены". Такая декларация принята с тем, чтобы переподтвердить политическую оппозицию и еще раз сверить часы. Об этом политолог сказал в эфире 24 канала.

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Произошла эволюция

Безусловно, такое "осуждение" ничего нам не дает. Однако, по меньшей мере, отмечает Солонтай, крупные страны, продолжающие торговлю с Россией и не имеющие режима санкций – они также политически декларируют, что "обеспокоены". Дело в том, что поддержание меры и отношение к миру проходит эволюцию. Вчера мы требуем закрытия "Северных потоков", а сегодня мы уже их не упоминаем, потому что это сами собой понятные вещи.

На самом деле вода камень точит. Китай, Индия, Турция – страны, экономически с Россией продолжающие иметь отношения – подписывают политические декларативные заявления о том, что они против российской агрессии. Ничего конкретного пока они сделать не хотят, но хотя говорят правильно,

– объяснил директор программ практической политики Института политического образования.

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Зачем Россия атаковала Украину во время саммита G20

15 ноября Россия нанесла массированную ракетную атаку по Украине. В настоящее время на Бали проходил саммит G20, одной из ключевых тем которого была российская вооруженная агрессия против нашего государства. Очевидно, что Москве безразлично реакцию международного сообщества – ему важно было поработать на "патриотов" в самой России.

По мнению российского политолога Аббаса Галлямова, Кремлю важно было послать сигнал: "мы не сдаемся, мы сильны, плевать, что они там нас говорят, мы делаем свое дело". Он подчеркнул, что массированный обстрел был организован именно для этого. То есть атака стала своеобразным дымовым занавесом, призванным прикрыть дипломатическое поражение.