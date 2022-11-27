Риши Сунак опубликовал в соцсетях ролик в поддержку Украины. Премьер Великобритании отметил: "Мы верим в свободу". Кстати, это видео озвучивали украинцы. Подробнее рассказывает 24 канал.
Кстати 120 орудий, обучение и зимнее оборудование: Сунок пообещал помогать Украине в победе
Сунак опубликовал видео в знак поддержки нашего государства
На обнародованных кадрах разрушены оккупантами дома, очереди людей на вокзале, а также видео с укрытия, где мать нянчить ребенка. Также – визит Риши Сунака в Украину и встреча с президентом Владимиром Зеленским.
"Я верю в свободу. Я считаю, что мы должны отстаивать основные права, которые так важны для всех нас. За наш суверенитет, за наше самоопределение и за основы стабильного международного строя, за восстановление которого все мы боремся", – говорится в видеоролике.
Также авторы отмечают, что украинскому народу угрожают бомбардировки и отключения электроэнергии. К счастью, друзья помогут пройти эти испытания. В частности, Великобритания – один из самых стойких союзников.
Мы знаем, что они никогда не подведут нас, пока мы боремся за победу в этой войне. С вашей помощью мы обеспечим себе свободу. Вместе мы никогда не отступим, вместе мы будем сильными, вместе защитим Украину и те свободы, которые мы все так ценим,
– подчеркнули авторы видеоролика.
Ролик "Мы верим в свободу": смотрите видео
Как Великобритания помогает Украине: последние новости
Великобритания передаст нам ракеты Brimstone 2. Это 27 ноября подтвердили в Минобороны государства. Кроме того, Украине отправят вертолеты Sea King.
Отметим, что 19 ноября Риши Сунак прибыл в Киев. Премьер встретился с Владимиром Зеленским и пообещал продолжать помогать нашему государству.
Сунак анонсировал новую партию помощи. В частности:
- 120 специальных зенитных пушек,
- обучение для военных и инженеров,
- зимнее оборудование для наших защитников,
- гуманитарную помощь более чем на 16 миллионов фунтов.
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