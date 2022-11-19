Соответствующую информацию Риши Сунак рассказал на брифинге в Киеве 19 ноября. Следует отметить, что это первый визит нового главы британского правительства в Украину.
Заметьте Риши Сунак приехал в Украину и встретился с Зеленским
Что пообещал Сунак Украине
Премьер-министр Великобритании заявил, что страна будет продолжать оказывать помощь Украине до тех пор, пока мы не обретем мир и безопасность.
Риши Сунак также напомнил, что только в 2022 году Британия предоставила Украине военную помощь на 3 миллиарда фунтов, что соответствует ориентировочно 3,5 тысячи долларов.
Мы будем продолжать помощь, пока вы давите на российские войска, пока ваши объекты инфраструктуры, ваши дома уничтожаются,
– заявил Сунак.
Британский премьер анонсировал новую помощь Украине. В частности:
- 120 специальных зенитных пушек;
- обучение для военных медиков и инженеров;
- зимнее оборудование для военных;
- и гуманитарную помощь более чем на 16 миллионов фунтов.
Для нас будет большой честью принять в следующем году конференцию по восстановлению Украины,
– рассказал британский премьер.
Риши Сунак сказал, что надеется, что мы:
- сможем закончить эту варварскую войну и обеспечить справедливый мир;
- когда будет верховенство права;
- когда будет мир и уважение к суверенитету государства;
- а те, кто совершил военные преступления, будут привлечены к ответственности.
Для нас также большая честь принять в следующем году конференцию по восстановлению Украины,
– рассказал британский премьер.
Он также выразил надежду, что мы сможем:
- закончить эту варварскую войну и обеспечить справедливый мир;
- чтобы было верховенство права, мир и уважение к суверенитету государства;
- а те, кто совершил военные преступления, будут привлечены к ответственности.
Риши Сунак также заметил, что украинский народ платит кровью за свободу Украины. Он также рассказал, что вместе будут обеспечивать, чтобы в дальнейшем у нашего государства были слава и воля, как говорится в нашем гимне.
Что известно о визите Риши Сунака
- 19 ноября британский премьер Риши Сунак впервые прибыл в Украину с визитом.
- Следует вспомнить, что должность Риши Сунак получил 25 октября после того, как король Великобритании Чарльз ІІІ официально утвердил его премьер-министром страны.
- Следует отметить, что во время встречи в Киеве политики обсудили важнейшие вопросы как для Украины и Великобритании, так и глобальной безопасности. Об этом заявил Владимир Зеленский.
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