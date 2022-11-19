Соответствующую информацию Риши Сунак рассказал на брифинге в Киеве 19 ноября. Следует отметить, что это первый визит нового главы британского правительства в Украину.

Заметьте Риши Сунак приехал в Украину и встретился с Зеленским

Что пообещал Сунак Украине

Премьер-министр Великобритании заявил, что страна будет продолжать оказывать помощь Украине до тех пор, пока мы не обретем мир и безопасность.

Риши Сунак также напомнил, что только в 2022 году Британия предоставила Украине военную помощь на 3 миллиарда фунтов, что соответствует ориентировочно 3,5 тысячи долларов.

Мы будем продолжать помощь, пока вы давите на российские войска, пока ваши объекты инфраструктуры, ваши дома уничтожаются,

– заявил Сунак.

Британский премьер анонсировал новую помощь Украине. В частности:

120 специальных зенитных пушек;

обучение для военных медиков и инженеров;

зимнее оборудование для военных;

и гуманитарную помощь более чем на 16 миллионов фунтов.

Для нас будет большой честью принять в следующем году конференцию по восстановлению Украины,

– рассказал британский премьер.

Риши Сунак сказал, что надеется, что мы:

сможем закончить эту варварскую войну и обеспечить справедливый мир;

когда будет верховенство права;

когда будет мир и уважение к суверенитету государства;

а те, кто совершил военные преступления, будут привлечены к ответственности.

Для нас также большая честь принять в следующем году конференцию по восстановлению Украины,

– рассказал британский премьер.

Он также выразил надежду, что мы сможем:

закончить эту варварскую войну и обеспечить справедливый мир;

чтобы было верховенство права, мир и уважение к суверенитету государства;

а те, кто совершил военные преступления, будут привлечены к ответственности.

Риши Сунак также заметил, что украинский народ платит кровью за свободу Украины. Он также рассказал, что вместе будут обеспечивать, чтобы в дальнейшем у нашего государства были слава и воля, как говорится в нашем гимне.

Что известно о визите Риши Сунака

19 ноября британский премьер Риши Сунак впервые прибыл в Украину с визитом.

Следует вспомнить, что должность Риши Сунак получил 25 октября после того, как король Великобритании Чарльз ІІІ официально утвердил его премьер-министром страны.

Следует отметить, что во время встречи в Киеве политики обсудили важнейшие вопросы как для Украины и Великобритании, так и глобальной безопасности. Об этом заявил Владимир Зеленский.

Обратите внимание! Тесть Риши Сунака владеет компанией Infosys, полностью не прекратившей работу в России, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину. Сам Риши Сунак это возразить не смог, однако в его правительстве министры, отвечавшие за украинское направление и поддерживавшие Украину, сохранили свои должности. Подробнее о позиции премьера читайте по ссылке.

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