До назначения Риши Сунака на пост премьер-министра Великобритании прошли слухи именно вокруг его супруги. Именно ее бизнес продолжал свою деятельность в стране-агрессоре. Теперь же это не возразил и сам Сунак во время разговора с ведущей.

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Сунак отметил, что его жена – не политик

Во время эфира Sky News Сунаку ведущая задала вопрос о бизнесе его жены. Согласно имеющимся данным, она имеет долю в индийской компании Infosys, которая занимается IT-консалтингом. И, как выяснилось, она не прекратила свою деятельность в России, оставив открытым офис в Москве. Более того, она продолжает сотрудничать с Альфа Банком страны-агрессора.

На это премьер-министр заявил, что он – избранный политик. Так что в эфире может обсуждать то, за что он несет ответственность. Его жена – не политик. Мол, это якобы снимает с нее возможную ответственность.

Журналистка задала вопрос Сунаку относительно бизнеса его жены: смотрите видео

Ведущая не оппонировала премьеру. В то же время она выразила недоумение. Ведь сейчас британцы своими налогами помогают Украине бороться против вооруженной агрессии России. Они селят у себя беженцев. Тем временем жена Сунака продолжает иметь бизнес в России. Подчеркнула свое мнение она гипотезой о том, что "ваша семья зарабатывает в стране с путинским режимом".

Не думаю, что это такой случай, и, как я уже сказал, деятельность всех компаний – это их дело. Мы внедрили значительные санкции и все компании, за которые мы отвечаем, придерживаются их так, как и должны, посылая очень четкий ответ на агрессию Путина,

– добавил Сунак.

Журналистка не остановилась. Она спросила, мог ли Сунак с такой же уверенностью сказать о компании Infosys. На этом министр отметил, что ему "совершенно неизвестно об этом". Мол, у него нет никакой причастности к ней.

Кратко о последних новостях, связанных с Сунаком

Начнем с того, что Великобритания и Япония планируют подписать военный пакт. Двухстороннее соглашение страны подпишут на фоне беспокойства войной России против Украины, а также увеличением военной активности Китая и Северной Кореи.

Накануне Риши Сунак позвонил своему польскому коллеге Матеушу Моравецкому. Они обсудили, как страны могут укрепить безопасность восточного фланга НАТО. Премьеры подчеркнули, что "устрашение Путина не сработает". Также они договорились дать отпор диктатору из Кремля.

Ранее стало известно, что в Украину приедет Риши Сунак. Президент Владимир Зеленский также пригласил в нашу страну новоизбранного премьера Италии Джорджию Мелони.

А вот в этом материале мы рассказывали, станет ли Сунак новым Джонсоном для Украины. Почему он – интересный игрок в политикуме Великобритании и какое влияние может оказать на войну против нашего государства.

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