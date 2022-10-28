Какова будет политика нового британского премьера – станет понятно лишь со временем. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.

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Будет ли поддержка Украины

Эксперт отметил, что пока неизвестно, каким Риши Сунак будет партнером для Украины.

Бену Уоллесу он не сможет навязывать свое мнение. Так же не дать деньги и оружие Украине – тоже точно не сможет. Руководителю разведки Муру он тоже навязывать свою волю не сможет. Каким он будет – мы увидим в ближайшем будущем,

– объяснил обозреватель.

По его словам, что еще летом, во время избирательной кампании против Лиз Трасс Сунак заявил, что совершит свой первый визит в Украину, что он подтвердил снова.

"Соблюдение украинского курса Сунак также подтвердил, предоставление Украине денег и оружия – тоже подтвердил. Нам очень важно, чтобы это был премьер-министр именно Великобритании", – указал Давыдюк.

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"Король захотел "своего" премьера"

Аналитик убежден, что недавно королева Елизавета II назначала Лиз Трасс на пост премьера, однако после ее смерти пришел король Чарльз, "полностью захотевший свое правительство".

Как бы то ни говорили о тайных партийных боссах – на них король точно влияет. И как Палата лордов, так и Палата общин – они сильно зависят от короны. Поэтому король, получив свой пост, захотел "своего" премьер-министра,

– подчеркнул политолог.

Также политолог рассказал, что после назначения Сунака в Великобритании с новой силой начался сепаратизм в Шотландии.

"Приход Риши Сунака спровоцировал заявление премьер-министра Шотландии о возможном выходе из страны и назначении референдума. Поэтому Украина Сунаку потребуется на политическом столе для противовеса", – отметил эксперт.

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Будет ли Россия влиять на Сунака

Давыдюк разделяет сомнения, что Сунак "где-то может подыгрывать России", не обращая внимания на Украину.

Украина сегодня самая большая страна на карте мира, если говорить о политике и геополитике. Все взгляды всех лидеров мира сводятся к нам. Поэтому премьеру Британии, после поддержки британцами Джонсона и поддержки темы Украины, взять и отвлечься, чтобы сказать, что они "будут заниматься Лондоном" или оффшорными компаниями – это население не воспримет.

– убежден обозреватель.

В то же время он не верит в то, что россияне могут влиять на Сунака через Индию.

"Он премьер Британии и то, что он индус по происхождению – не значит, что Моде будет ему звонить по телефону и "нарезать" задачи. Тем более, что он из Восточной Африки. Поэтому я не верю, что Россия сможет Лондону навязывать политику" "У России слишком маленькая "попа", чтобы навязывать Британии что-то. Разве что будут ставить "палки в колеса", но я не верю, что это сильно сработает", — резюмировал аналитик.

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