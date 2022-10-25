Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, многие скептики будут говорить, что королевская семья никак не влияет на политику Британии. Но это не так. Британские элиты оказывают влияние на партии и их лидеров.

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По мнению Давидюка, именно Чарльз мог "качнуть" Лиз Трасс и пролоббировать назначение Риши Сунака. Ведь король хотел свое правительство.

Смотрел на некоторые вещи на встречах в Британии. Скорее всего, это было великое пожелание короля, которое почувствовали партийные элиты. И так случилось, что Трасс ушла в отставку,

– отметил Давидюк.

Почему Джонсон отказался идти на выборы

Давидюк общался со своими коллегами из Великобритании, которые поделились интересной информацией. Джонсон хотел пойти на второй круг, однако была проблема с поддержкой в партии. Он до сих пор находится под парламентским расследованием из-за вечеринок во время пандемии Covid-19. И некоторые партийцы наотрез отказывались поддерживать Джонсона.

Кроме того, сам Сунак исключительно хотел на пост премьера. Его уже не устраивала позиция министра финансов.

Понятно, что для нас Джонсон был выигрышнее. Сейчас нужно думать, чтобы Сунак выполнил свое обещание, что его первый заграничный визит будет в Украине. Пусть приезжает. Наша задача – показать всю правду, чтобы он на 100% стал украинским патриотом и помогал не меньше, чем Джонсон,

– подчеркивает Давидюк.

Была информация о том, что Сунак и Джонсон могли объединить свои усилия и поддержку. Однако между ними есть свои невзгоды. Именно Сунак наехал на Джонсона из-за вечеринок во время пандемии Covid-19, хотя сам на них бывал. Впрочем, Джонсон тоже отличался. Он запускал информацию, что Сунак не платит налоги. Там уже эмоциональное неприятие.

Давидюк отмечает – британская политика конкурентна. Здесь никто не может сказать, что он будет в должности навсегда. Однако есть вечные вещи – британские интересы. И Украина в них входит.

Британский интерес в Восточной и Центральной Европе – это Украина. Они за то, чтобы отстоять принципы демократии, честь и достоинство. Меняются короли, премьеры, а дружба Украины и Британии остается,

– подчеркнул Давидюк.

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