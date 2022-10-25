Речь идет про министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. 52-летнему Уоллесу удалось сохранить должность после того, как он возглавлял Минобороны Британии в правительстве Бориса Джонсона и Лиз Трасс.

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Бен Уоллес сохранил должность главы Минобороны

Как отмечают британские СМИ, Сунак избрал стабильный подход к внешней политике. Он решил не менять глав Минобороны и МИД – Бена Уоллеса и Джеймса Клеверли соответственно.

Уоллес ранее заявлял, что не будет оставаться в правительстве, если там не поддержат анонсированную еще Джонсоном цель увеличить военные расходы до 3% ВВП к 2030 году.

Также стало известно, что Сунак решил не менять министра финансов Джереми Ганта, которого назначила Лиз Трасс. Соратник нового премьера Британии, Доминик Рааб, вернулся в Кабмин на должность замглавы правительства и министра юстиции.

Ожидается, что в ближайшие часы Риши Сунак окончательно сформирует свое правительство. Новый премьер заявлял, что правительство должно состоять из "талантов" и "зрелых" людей.

Справка . Риши Сунак стал новым премьером Британии после того, как Лиз Трасс 20 октября объявила об отставке. Он занял пост лидера Консервативной партии Британии после того, как остался единственным претендентом на должность. Во вторник он был назначен премьер-министром.

​Резников поздравил Уоллеса

Министр обороны Украины Алексей Резников поздравил Уоллеса с его повторным назначением на должность.

С такими партнерами и отличными друзьями мы точно победим! Я верю, что наше оборонное сотрудничество будет только усиливаться,

– написал Резников в твиттере.

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