Речь идет про министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. 52-летнему Уоллесу удалось сохранить должность после того, как он возглавлял Минобороны Британии в правительстве Бориса Джонсона и Лиз Трасс.
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Бен Уоллес сохранил должность главы Минобороны
Как отмечают британские СМИ, Сунак избрал стабильный подход к внешней политике. Он решил не менять глав Минобороны и МИД – Бена Уоллеса и Джеймса Клеверли соответственно.
Уоллес ранее заявлял, что не будет оставаться в правительстве, если там не поддержат анонсированную еще Джонсоном цель увеличить военные расходы до 3% ВВП к 2030 году.
Также стало известно, что Сунак решил не менять министра финансов Джереми Ганта, которого назначила Лиз Трасс. Соратник нового премьера Британии, Доминик Рааб, вернулся в Кабмин на должность замглавы правительства и министра юстиции.
Ожидается, что в ближайшие часы Риши Сунак окончательно сформирует свое правительство. Новый премьер заявлял, что правительство должно состоять из "талантов" и "зрелых" людей.
Резников поздравил Уоллеса
Министр обороны Украины Алексей Резников поздравил Уоллеса с его повторным назначением на должность.
С такими партнерами и отличными друзьями мы точно победим! Я верю, что наше оборонное сотрудничество будет только усиливаться,
– написал Резников в твиттере.
- Недавно Бен Уоллес объявил, что Британия передаст Украине ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM. Они предназначены для американских зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Также Великобритания предоставит Украине беспилотники и 18 гаубиц.
- Кроме того, Уоллес в США встретился с американским коллегой Ллойдом Остином. Главной темой встречи стала поддержка Украины.
- Британский министр посещал Киев после того, как Россия начала полномасштабное вторжение. В июне Уоллес встретился с Владимиром Зеленским Также Уоллес тайно приезжал в Украину.
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