Йдеться про міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса. 52-річному Воллесу вдалося зберегти посаду після того, як він очолював Міноборони Британії в уряді Бориса Джонсона та Ліз Трасс.

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Бен Воллес зберіг посаду глави Міноборони

Як зазначають британські ЗМІ, Сунак обрав стабільний підхід до зовнішньої політики. Він вирішив не змінювати очільників Міноборони та МЗС – Бена Воллеса й Джеймса Клеверлі відповідно.

Воллес раніше заявляв, що не буде лишатися в уряді, якщо там не підтримають анонсовану ще Джонсоном мету збільшити військові витрати до 3% ВВП до 2030 року.

Також стало відомо, що Сунак вирішив не змінювати міністра фінансів Джеремі Ганта, якого призначила Ліз Трасс. Соратник нового прем'єра Британії, Домінік Рааб, повернувся в Кабмін на посаду заступника глави уряду та міністра юстиції.

Очікується, що в найближчі години Ріші Сунак остаточно сформує свій уряд. Новий прем'єр заявляв, що уряд має складатися з "талантів" і "зрілих" людей.

Довідка. Ріші Сунак став новим прем'єром Британії після того, як Ліз Трас 20 жовтня оголосила про відставку. Він посів посаду лідера Консервативної партії Британії після того, як лишився єдиним претендентом на посаду. У вівторок він був призначений прем'єр-міністром.

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