Сунак став 57-м прем'єр-міністром Британії. Він є став третім прем'єром цього року та увійде на Даунінг-стріт як наймолодший глава уряду за останні два століття.

До теми Ріші Сунак офіційно став прем'єром Великої Британії

Сунак згадав про помилки Трасс

Сунак вирушив на Даунінг-стріт, щоб виступити з промовою. Він прокоментував прем'єрство своєї попередниці Ліз Трасс, та сказав вона була сповнена ентузіазму з приводу змін, але все ж таки "були допущені деякі помилки". Новий прем'єр наголосив, що хиби Трасс не мали на меті поганих намірів.

Під час промови Сунак наголосив, що забезпечить економічну стабільність, але це означає, що "будуть важкі рішення". Він також звернувся до Бориса Джонса та подякував йому за "неймовірні здобутки" на посаді прем'єра.

Джонсон привітав Сунака у твітері. Він написав, що "настав час для кожного консерватора висловити повну та щиру підтримку нашому новому прем’єр-міністру".

Президент України Володимир Зеленський також привітав новопризначеного главу правління Великої Британії. Він побажав чиновнику подолати всі виклики, що стоять перед британським суспільством.