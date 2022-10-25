Не довго крісло прем'єра в Британії пустувало – у нього сів сьогодні колишній міністр фінансів Сполученого Королівства Ріші Сунак. Зеленський побажав чиновнику подолати всі виклики, що стоять перед британським суспільством.

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Звернення Зеленського до Сунака

Велика Британія є стратегічним партнером України. Вочевидь, відставка Ліз Трасс у багатьох українців викликала занепокоєння, оскільки експрем'єрка дуже допомогала нашій державі. Однак перейматись щодо цього не варто – з поста Зеленського у твітері зрозуміло, що Київ лише посилюватиме міжнародне партнерство з Лондоном.

Вітаю Ріші Сунака зі вступом на посаду Прем'єр-міністра. Бажаю успішно подолати всі виклики, які сьогодні постали перед британським суспільством і світом. Готовий разом і надалі зміцнювати україно-британське стратегічне партнерство,

– наголосив глава держави.

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20 жовтня Ліз Трасс подала у відставку. Вона очолювала уряд менш як два місяці, обійнявши посаду 5 вересня.

Прем'єрка заявила, що склала свої повноваження, бо не змогла впоратись з фінансовою кризою в країні.

У крісло керівника правління міг сісти Борис Джонсон, що уже був главою правління до Трасс.

Однак він відмовився від перспектив керувати Великою Британією знову та очолити Консервативну партію.

Що відомо про нового прем'єра Ріші Сунак – нащадок мігрантів зі Східної Африки, які мають індійське походження. Сам він народився у 1980 році в Саутгемптоні, тому вважає себе корінним британцем, хоча має мігрантське коріння. Він стане не лише є наймолодшим прем'єром в історії Британії, а й першим главою уряду з індійським походженням. Цікаво, що Ріші Сунак підтримував Brexit та працював уже в уряді Британії міністром фінансів.

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