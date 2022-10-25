Не довго крісло прем'єра в Британії пустувало – у нього сів сьогодні колишній міністр фінансів Сполученого Королівства Ріші Сунак. Зеленський побажав чиновнику подолати всі виклики, що стоять перед британським суспільством.

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Звернення Зеленського до Сунака

Велика Британія є стратегічним партнером України. Вочевидь, відставка Ліз Трасс у багатьох українців викликала занепокоєння, оскільки експрем'єрка дуже допомогала нашій державі. Однак перейматись щодо цього не варто – з поста Зеленського у твітері зрозуміло, що Київ лише посилюватиме міжнародне партнерство з Лондоном.

Вітаю Ріші Сунака зі вступом на посаду Прем'єр-міністра. Бажаю успішно подолати всі виклики, які сьогодні постали перед британським суспільством і світом. Готовий разом і надалі зміцнювати україно-британське стратегічне партнерство,
– наголосив глава держави.

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Що відомо про нового прем'єра

Ріші Сунак – нащадок мігрантів зі Східної Африки, які мають індійське походження. Сам він народився у 1980 році в Саутгемптоні, тому вважає себе корінним британцем, хоча має мігрантське коріння. Він стане не лише є наймолодшим прем'єром в історії Британії, а й першим главою уряду з індійським походженням. Цікаво, що Ріші Сунак підтримував Brexit та працював уже в уряді Британії міністром фінансів.
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