Опонентом Джонсона виступає Ріші Сунак, який представляє потужне промислове крило Великої Британії. Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк.

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Джонсон – один з топових кандидатів

За його словами, в Британії є глибокі проблеми спричинені виходом країни з Європейського Союзу (Brexit). Вони стосуються торгово-економічної діяльності, зокрема податкової сфери. Так, тепер країна має сплачувати за рух товарів між Британією та Євросоюзом.

Наслідки Brexit були дуже потужними й Ліз Трасс не змогла з ними впоратися та втримати ситуацію. Наразі складно судити, чи зможе Борис Джонсон покращити ситуацію, але він є одним з топових кандидатів на посаду британського прем'єра. Крім того, нам дуже вигідна його перемога, бо ми знаємо політику Бориса Джонсона щодо України.

Обирати чи не обирати Бориса Джонсона будуть вирішувати консерватори, тобто парламент – партія, яка отримала кредит довіри від населення й вони будуть думати своїми рамками – фреймом проблем Британії, а не України,

– зазначив політолог.

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