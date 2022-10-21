Про це 24 каналу сказав журналіст "Голосу Америки" з Лондона Богдан Цюпин. Він зауважив, що райдужні обіцянки, які лунали у Британії перед Brexit, виявилися нереалістичними.

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Коли почались політичні проблеми у Британії

Цюпин зазначив, що коли брати коротко, то можна починати огляд політичних проблем у Великій Британії з вересня, коли був оголошений фінансовий план – так званий мінібюджет. Але багато коментаторів у Британії та в Європі зауважують, що насправді рахувати треба починати з 2016 року, тобто з Brexit.

Тобто, коли країна вийшла з Європейського Союзу під гаслами Консервативної партії Великої Британії, які, на думку дуже багатьох критиків британського уряду – нереалістичні,

– сказав журналіст.

Він зауважив, що дехто взагалі використовує набагато жорсткіше слово. Багато коментаторів, зокрема, кажуть, що всі обіцянки, які мали здійснитися й перетворити Велику Британію на такий собі Сінгапур на Темзі були відвертою брехнею.

Чому було оголошено референдум про Brexit

Цюпин заявив, що Консервативна партія мала завжди дуже потужне євроскептичне крило. Британію і, зокрема, консерваторів лихоманило суперечками про те, що країні буде набагато краще за межами Євросоюзу.

За його словами, тодішній прем'єр-міністр Девід Камерон та його союзники вважали за краще оголосити референдум, на якому вони все пояснять та скажуть, що насправді Британії потрібен ЄС, і населення проголосує за те, щоб залишатися Євросоюзі.

Він, очевидно, агітував проти виходу з ЄС. Але він прорахувався, тому що були настрої проти Євросоюзу, спокуса райдужних, веселкових обіцянок, що лунали, зокрема, і від Бориса Джонсона, який дуже гарно вміє представляти свою позицію виборцям,

– зазначив журналіст.

Він зауважив, що ті обіцянки так і залишилися райдужними й веселковими. Зараз у Британії значною мірою точаться дискусії довкола того, чи правильно будується Brexit.

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У чому полягає несумісність обраного економічного шляху

Цюпин зазначив, що багато коментаторів вважають, що Британія не може йти таким економічним шляхом. Тому що є дуже серйозний розрив, який полягає в тому, що британські консерватори дуже захоплюються США і вони хочуть вільного підприємництва та якомога менше регуляції.

Але британські виборці також хочуть, щоб Велика Британія була, як Америка, щоб там усе було дешево й гарно розвивалося. Але вони також хочуть безкоштовне медичне обслуговування, дешеву освіту, гарні пенсії – те, чого в Сполучених Штатах немає,

– наголосив він.

І в цьому, зауважив він, і полягає несумісність. Адже нереально мати економіку сінгапурського чи американського зразка й водночас очікувати соціального захисту, який є, наприклад, у Швеції, Німеччині чи навіть у Франції.

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