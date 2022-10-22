Так, Борис Джонсон вже отримав 100 голосів, необхідних для участі у виборчій гонці. Про повідомили міжнародні ЗМІ.

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Джонсона підтримали депутати – консерватори

Політичний редактор BBC Кріс Мейсон заявив, що Джонсона підтримали парламентарі від консервативної партії. Зокрема, віддали за нього 100 голосів.

Раніше депутат від консерваторів Джеймс Даддрідж розповів, що розмовляв з Джонсоном по телефону. Колишній прем'єр нібито підтвердив, що збирається змагатися за посаду. Однак, офіційних заяв з цього приводу Джонсон ще не робив.

Також за даними BBC, Пенні Мордонт отримала лише 21 голос. Тим часом у Ріші Сунака – 112. Колишнього міністра фінансів підтримали депутати Палати громад від партії Торі.

Коротко про вибори прем'єра у Великій Британії

7 липня Борис Джонсон подав у відставку. Усе через внутрішні скандали, які розгорнулися в уряді. Політик виконував обов'язки прем'єра до обрання Ліз Трасс.

Однак, уже 20 жовтня прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс оголосила про відставку. Вона не пробула на посаді і двох місяців.

Тим часом міжнародна спільнота почала припускати, хто ж стане новим прем'єром. У Консервативній партії припускають, що Джонсон повернеться. Натомість букмекери ставлять на Ріші Сунак

Ім'я нового прем'єра мають оголосити 28 жовтня.

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