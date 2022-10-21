Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Раніше він розказав про те, чого чекати Україні після зміни прем'єра Великої Британії.

До теми Ліз Трасс покинула пост прем'єрки Великої Британії: які настрої панують в країні

Джонсон мовчить про своє повернення

Краєв зазначив, що з Джонсоном ситуація надзвичайно цікава, й вона нагадує англійський детектив. З одного боку, одна з внутрішньопартійних коаліцій виступала за його відставку і зміну на Ліз Трасс. З іншого боку, тепер говорять про те, що Трасс слід міняти саме на Джонсона. The Times, Guardian написали про те, що Джонсон готується брати участь у виборах.

Однак сам Джонсон і його команда це не прокоментували. У нас усе виглядає так, що Бориса повертають, але сам Борис коментарів поки не дає, хоч і повертається у Британію, бо має бути в епіцентрі таких гучних політичних подій. Для Консервативної партії це небезпечна гра. Міністр-скандаліст, від якого вимагають піти у відставку, він іде, його міняють, щоб за 45 днів знову повернути міністра-скандаліста,

– зауважив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Вимоги британського суспільства

Він продовжив, що для британців важлива стабільність. Перед опалювальним сезоном їм треба, щоб новий уряд, новий прем'єр показали результат:

У них найбільша з 70-х років інфляція, яка вперше з того часу досягла двозначної позначки.

У них зростають ціни на енергетику, на паливо, на електрику, на харчі та продукти першої необхідності.

У них незрозуміло який стан справ на ринку нерухомості та на вторинному ринку.

У них незавершений Брекзит.

У них доволі складі стосунки з Росією, це м'яко кажучи, а точніше, вони разом з нами воюють проти неї, і на це теж треба гроші.

"З іншого боку, британці – люди принципові. Британське суспільство дуже слідкує за іміджевою складовою своїх політиків. Політика, проти якого було стільки хейту, звинувачень за його аморальну поведінку, не факт що нормально сприйме суспільство. Та й Ліз Трасс звинувачували в тому, що її підтримує незначний відсоток суспільства, а нині для посади прем'єра вистачить лише 100 голосів депутатів", – наголосив Краєв.

Краєв оцінив, які шанси в Бориса Джонсона знову стати прем'єром після відставки Ліз Трасс: дивіться відео

Зараз не "клімат" для Джонсона

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" додав, що Джонсон харизматичний, і це може зіграти йому на руку. Він надзвичайно вдало працює із партією, іміджем, публічними виступами, своїм виборцем. Однак нині не зовсім той "клімат" для такого лідера. Нині британцям необхідний хтось схожий на Кемерона чи Блера, який одразу ж запропонує дієву економічну політику і стратегію.

Джонсон захоче це "викрутити", але наскільки це буде вдало – інше питання. Джонсон, попри свою епатажність й імпульсивність, прагматичний, максимально продуманий, логічний політик. Тому, можливо, після переоцінки ситуації, його рішення будуть не такі, як ми очікуємо,

– підкреслив він.

Новини Великої Британії: останні події