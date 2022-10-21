Жарт розцінили як втручання у внутрішню політику Великої Британії. До речі, з акаунта у твітері мем видалили.

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"Подзвоніть Джонсону"

На картинці, яку опублікували у твітер, зображено зірку британського комедійно-драматичного серіалу "Краще подзвоні Солу" Боба Оденкерека. На фото він одягає маску Джонсона, а поруч шрифтом як на постері серіалу написано "Краще подзвоніть Борису".



Мем, який спричинив скандал / Фото з твітера офіційної сторінки України

Україну розкритикували через мем

У Великій Британії обурились через цей жарт. Наприклад, Стів Перс, професор права з Університету Ессекса, написав, що не варто таким чином коментувати політичні процеси. Нісрін Алван, доцент-професор громадської охорони здоров’я Саутгемптонського університету, зазначила, що це образливо.

Інші користувачі мережі назвали мем недоречним.

Зверніть увагу! Попри те, що підтримка Британії, за прем'єрства Трасс, не зменшувалась, українці особливо тепло ставляться до Джонсона. Річ у тім, що він тричі з початку російського вторгнення відвідав Київ та зав’язав теплі стосунки з президентом Зеленським.

Що відомо про відставку Ліз Трасс

Ліз Трасс 20 жовтня пішла у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. На посаді вона пробула всього 45 днів. Політикиня стане очільницею британського уряду з найкоротшим терміном перебування на посаді в історії Великої Британії.

При цьому колишній прем'єр Борис Джонсон вже заявив, що балотуватиметься на посаду лідера правлячої Консервативної партії. Тобто він може повернутися на крісло прем'єра.

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