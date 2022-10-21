Жарт розцінили як втручання у внутрішню політику Великої Британії. До речі, з акаунта у твітері мем видалили.

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"Подзвоніть Джонсону"

На картинці, яку опублікували у твітер, зображено зірку британського комедійно-драматичного серіалу "Краще подзвоні Солу" Боба Оденкерека. На фото він одягає маску Джонсона, а поруч шрифтом як на постері серіалу написано "Краще подзвоніть Борису".


Мем, який спричинив скандал / Фото з твітера офіційної сторінки України

Україну розкритикували через мем

У Великій Британії обурились через цей жарт. Наприклад, Стів Перс, професор права з Університету Ессекса, написав, що не варто таким чином коментувати політичні процеси. Нісрін Алван, доцент-професор громадської охорони здоров’я Саутгемптонського університету, зазначила, що це образливо.

Інші користувачі мережі назвали мем недоречним.

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