Шутка была расценена как вмешательство во внутреннюю политику Великобритании. Кстати, с аккаунта в твиттере мэм удалили.

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"Позвоните Джонсону"

На картинке, которую опубликовали в твиттере, изображена звезда британского комедийно-драматического сериала "Лучшее позвони Солу" Боба Оденкерека. На фото он надевает маску Джонсона, а рядом шрифтом как на постере сериала написано "Лучше позвоните Борису".


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В Великобритании возмутились из-за этой шутки. К примеру, Стив Перс, профессор права из Университета Эссекса, написал, что не стоит таким образом комментировать политические процессы. Нисрин Алван, доцент-профессор общественного здравоохранения Саутгемптонского университета, отметила, что это обидно.

Другие пользователи сети назвали мем неуместным.

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