Шутка была расценена как вмешательство во внутреннюю политику Великобритании. Кстати, с аккаунта в твиттере мэм удалили.

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"Позвоните Джонсону"

На картинке, которую опубликовали в твиттере, изображена звезда британского комедийно-драматического сериала "Лучшее позвони Солу" Боба Оденкерека. На фото он надевает маску Джонсона, а рядом шрифтом как на постере сериала написано "Лучше позвоните Борису".



Мем, повлекший скандал / Фото с твиттера официальной страницы Украины

Украину раскритиковали за мем

В Великобритании возмутились из-за этой шутки. К примеру, Стив Перс, профессор права из Университета Эссекса, написал, что не стоит таким образом комментировать политические процессы. Нисрин Алван, доцент-профессор общественного здравоохранения Саутгемптонского университета, отметила, что это обидно.

Другие пользователи сети назвали мем неуместным.

Обратите внимание! Несмотря на то, что поддержка Британии при премьерстве Трасс не уменьшалась, украинцы особенно тепло относятся к Джонсону. Дело в том, что он трижды с начала российского вторжения посетил Киев и завязал теплые отношения с президентом Зеленским.

Что известно об отставке Лиз Трасс

Лиз Трасс 20 октября ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании. В должности она пробыла всего 45 дней. Политик станет главой британского правительства с кратчайшим сроком пребывания на посту в истории Великобритании.

При этом бывший премьер Борис Джонсон уже заявил, что будет баллотироваться в должность лидера правящей Консервативной партии. То есть, он может вернуться на кресло премьера.

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