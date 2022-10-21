Такое мнение в эфире телемарафона озвучил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, сообщает 24 канал.

Важно Лиз Трасс ушла в отставку: могут ли вернуть Джонсона и как это повлияет на помощь Украине

Он сказал, что точно не знает причины отставки Трасс, однако это стало удивлением для него. Дело в том, что Кулеба и Трасс работали вместе, поэтому украинский министр знает характер главы британского правительства.

Я думаю, что сложились какие-то внутрипартийные балансы (в рядах правящей Консервативной партии – 24 канал), которые побудили ее принять это решение,

– предположил Дмитрий Кулеба.

Как изменится уровень поддержки Украины со стороны Британии

Глава МИД уверен, что уровень поддержки Великобритании не изменится в связи с отставкой Трасс.

"Перебоев с поддержкой не будет. Безусловно, это очень драматическая история... Она очень сильный и амбициозный лидер, но мы живем в таком мире, в котором начали происходить такие вещи, которые еще год назад просто не были возможны", – сказал Кулеба.

Ранее глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко отметил, что даже после смены премьера в королевстве внешняя политика Великобритании не столь сильно будет зависеть от "элитарных историй о договоренностях и партийных консенсусах".

По его словам, поддержка Украины не была каким-то личным прихотью Джонсона или Лиз Трасс. Это была часть геополитического конструкта, который выстраивала Великобритания уже долгие годы. Он отметил, что именно поэтому Украина является актуальной частью британских внешнеполитических планов.

Отставка Лиз Трасс: что об этом известно

20 октября Лиз Трасс ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании после всего 45 дней пребывания в должности. Она станет главой британского правительства с кратчайшим сроком пребывания на посту в истории Великобритании.

Объявление, сделанное Трассом у Даунинг-стрит, произошло после почти полного испарения ее политического авторитета, что привело к падению рынков, потере двух ключевых министров и потере доверия почти всех членов парламента.

Добрый друг Украины Борис Джонсон уже заявил, что будет баллотироваться в должность лидера правящей Консервативной партии. То есть, он может вернуться на кресло премьер-министра Британии.

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