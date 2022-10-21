Об этом 24 каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Лиз Трасс объявила о своей отставке 20 октября.

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Трасс была в должности премьер-министра кратчайший срок в истории

Рыбачук отметил, что в Великобритании не назначают общенациональные выборы после отставки правительства. Прошедшие выборы в 2019 году консерваторы под руководством Бориса Джонсона выиграли. Это было его заслугой. Однако при смене премьера, партия сама должна избрать своего руководителя. Трасс вошла в историю с абсолютным рекордом.

Она премьер-министр, которая в кратчайшие сроки была у власти – 45 дней. До этого в XIX веке был премьер, который чуть больше 200 дней был у власти, но он просто физически умер. В политической истории такого короткого пребывания в должности не было,

– заметил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий".

Кандидат на премьер-министра Риши Сунак

Он продолжил, что есть кандидаты в должность премьер-министра. Один из них – это проигравший выборы Трасс – Риши Сунак. Он эксминистр финансов, выступавший с большой критикой Бориса Джонсона. Однако у него есть определенная проблема – это его элитарность. Он из очень богатой семьи, его жена – дочь индийского мультимиллиардера, он окончил очень дорогую частную школу.

"Политически, конечно, это трудно продать рядовым британцам, которые сейчас чувствуют на себе все. Чувствуют на себе результаты Брекзита. Надо сказать, между прочим, что общественное мнение в Британии сейчас безумно движется в сторону того, что считать ошибочным решение по Брекзиту. Большинство британских избирателей сейчас размышляют над тем, чтобы Британия отправилась обратно на членство в Евросоюзе", — подчеркнул Рыбачук.

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Возвращение Джонсона

Глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" добавил, что партии сейчас необходим лидер и для нее, и для правительства. Брекзит, на фоне которого Джонсон выиграл выборы уже не популярен, экономическая ситуация сложная, вопросов куча, так что Джонсон может и вернуться. Он и его сторонники об этом раньше говорили. В британских реалиях это возможно.

Если мы говорим об интересах Украины, то мы понимаем, что для украинцев Джонсонюк – Джонсонюк. Это уже мэм, это уже легенда. Посмотрим, чем это кончится. Впрочем, я уверен, что британско-американскому союзу ничего не угрожает. Это проверенные временем союзники и откровенные последовательные отважные противники президента Путина, готовые дать ему отпор в любой момент, любым оружием.

– подчеркнул он.

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