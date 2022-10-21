Про це 24 каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Ліз Трасс оголосила про свою відставку 20 жовтня.

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Трасс була на посаді прем'єр-міністерки найкоротший термін в історії

Рибачук зазначив, що у Великій Британії не призначають загальнонаціональні вибори після відставки уряду. Минулі вибори у 2019 році консерватори під керівництвом Бориса Джонсона виграли. Це було його великою заслугою. Однак при зміні прем'єра, партія сама має обрати свого очільника. Трасс увійшла в історію з абсолютним рекордом.

Вона прем'єр-міністерка, яка найкоротше була при владі – 45 днів. До цього в ХІХ столітті був прем'єр, який трохи більше, ніж 200 днів був при владі, але він просто фізично помер. У політичній історії такого короткого перебування на посаді не було,

– зауважив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Кандидат на прем'єр-міністра Ріші Сунак

Він продовжив, що є кандидати на посаду прем'єр-міністра. Один із них – це той, хто програв Трасс вибори – Ріші Сунак. Він ексміністр фінансів, який виступав з великою критикою Бориса Джонсона. Однак у нього є певна проблема – це його елітарність. Він з дуже заможної родини, його дружина – донька індійського мультимільярдера, він закінчив дуже дорогу приватну школу.

"Політично, звичайно, це важко продати пересічним британцям, які зараз відчувають на собі все. Відчувають на собі результати Брекзіту. Треба сказати, між іншим, що громадська думка в Британії зараз шалено рухається в бік того, що рішення щодо Брекзіту вважати помилковим. Тобто, більшість британських виборців зараз роздумують над тим, щоб Британія подалась назад на членство в Євросоюзі", – наголосив Рибачук.

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Повернення Джонсона

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" додав, що партії нині необхідний лідер і для неї, і для уряду. Брекзіт, на тлі якого Джонсон виграв вибори вже не популярний, економічна ситуація складна, питань купа, тож Джонсон може й повернутись. Він і його прибічники про це ще раніше говорили. У британських реаліях це можливо.

Якщо ми говоримо про інтереси України, то ми розуміємо, що для українців Джонсонюк є Джонсонюк. Це вже мем, це вже легенда. Подивимось, чим це закінчиться. Утім я впевнений, що британсько-американському союзу нічого не загрожує. Це перевірені часом союзники і відверті послідовні відважні супротивники президента Путіна, готові дати йому відсіч у будь-який момент, будь-якою зброєю,

– підкреслив він.

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