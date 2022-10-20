Британські ЗМІ інформують, що Джонсон висуне свою кандидатуру на наступних виборах. Зокрема, про це проінформував політичний редактор видання The Times Стівен Суінфорд.

До теми Хто стане наступним прем'єром Британії: партія "ставить" на Джонсона, а букмекери – на іншого

Консерватори пропонують, щоб Джонсон замінив Трасс

Мені сказали, що Борис Джонсон, як очікується, братиме участь у конкурсі лідерів консерваторів (на посаду прем'єра – 24 канал). Він проводить зондування, але, як кажуть, вважає, що це питання національних інтересів,

– написав Суінфорд у твітері.

Зазначається, що кілька депутатів-консерваторів уже пропонують, щоб Джонсон замінив Трасс. Очікується, що колишня міністерка внутрішніх справ Пріті Пател підтримає Джонсона.

Що відомо про відставку Трасс

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс оголосила про рішення піти у відставку. Вона подала у відставку всього лиш на 44 день на посаді прем'єра Великої Британії.

Трасс буде залишатися очільницею уряду Британії, поки не оберуть її наступника. Вибори нового лідера консервативної партії та прем'єр-міністра відбудуться вже наступного тижня.

До речі Джонсон очолить партійну групу з підтримки України в британському парламенті

Як відомо, 6 вересня покійна королева Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона та призначила Трасс прем'єркою.

Борис Джонсон 7 липня оголосив про відставку на тлі внутрішніх скандалів. Йому декілька разів намагалися висловити вотум недовіри.

Консерватори наголошували, що втратили віру в уряд Джонсона через скандал із вечіркою під час пандемії. Йдеться про порушення прем'єром карантину під час розпалу пандемії у травні 2020 року.

Ще один скандал пов'язаний з призначенням Кріса Пінчера на посаду парламентського організатора консерваторів. Раніше Пінчер був звинувачений у сексуальних домаганнях.

Джонсон один з найбільших друзів України, оскільки став першим західним лідером, який приїхав у Київ після повномасштабного вторгнення. Також уряд Джонсона надавав потужну військову та фінансову допомогу Україні.

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