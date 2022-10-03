Нинішній глава групи, ексміністр культури Джон Віттінгдейл, оголосив про свого наступника під час з'їзду Консервативної партії. Це буде перша нова посада Джонсона після того, як він залишив посаду прем'єр-міністра минулого місяця.
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Джонсон – багато в чому очевидна і найбільш гідна людина, щоб очолити цю організацію, тому що він був першою людиною, не лише у цій країні, а й у всьому західному світі, який так рішуче виступив на підтримку українського народу,
– наголосив Джон Віттінгдейл.
Сам Джонсон не брав участі у заходів, але Віттінгдейл передав від нього звернення, у якому йшлось про непохитну підтримку України.
Неоціненна допомога Великої Британії
- Велика Британія від початку повномасштабного вторгнення стала міцним союзником України, а Борис Джонсон став уособленням цієї допомоги.
- За час війни уряд Джонсона виділив Україні військової та фінансової допомоги приблизно на 3 мільярди доларів. Велика Британія надала Україні реактивні системи залпового вогню M270, ракети Brimstone.
- Велика Британія запровадила санкції проти понад 1100 громадян і понад 100 компаній, що пов'язані з Росією.
- Уряд країни також розробив програму для українських біженців "Дім для України". Британцям пропонували прийняти українців мінімум на пів року. Прийняти українців погодилося 100 тисяч британців.
- Біженцям з України дозволили жити та працювати у Британії до 3 років. Їм видавали грошову допомогу.
- За час вторгнення Джонсон три рази приїжджав у Київ. Останній раз — на День Незалежності України.
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