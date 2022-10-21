Про це 24 каналу розповів журналіст "Голосу Америки" з Лондона Богдан Цюпин. Він також зазначив, що для того, аби бути учасником цих змагань – потрібна підтримка і рекомендація бодай 100 членів парламенту від Консервативної партії.

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За словами журналіста, зараз все складається таким чином, що навряд Джонсон зможе набрати бажану кількість рекомендацій.

Чи послабшає підтримка України

Звісно, змінювати курс Велика Британія не збирається і навіть опозиційна лейбористська партія виступає за всебічну підтримку України,

– переконаний Цюпин.

Але, за його словами, можна дійти логічного висновку – якщо ця країна буде надалі такою нестабільною, то ресурсів для допомоги Україні буде менше.

Незважаючи на жорсткі суперечки всередині країни та навіть всередині правлячої партії консерваторів, Україні не варто перейматися щодо всебічної підтримки з боку Великої Британії.

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Усі суперечки, якими наразі зайняті британські політики стосуються лише внутрішніх політичних та економічних процесів, та зокрема відносин Британії з Євросоюзом. Питання підтримки України на сьогодні не є об'єктом цих суперечок, яке б, наприклад, вимагало якихось компромісів не на нашу користь.

Ба більше, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес є одним з основних прихильників України всередині партії. Він навряд чи буде подавати свою кандидатуру на пост прем'єра, однак і покидати посаду міністра оборони поки не збирається, що загалом також заспокоює.